Uczestnicy Okrągłego Stołu domagają się przeprosin od Andrzeja Zybertowicza

Pełnomocnicy kilkudziesięciu uczestników obrad Okrągłego Stołu wysłali we wtorek wezwanie przedsądowe do doradcy prezydenta, profesora Andrzeja Zybertowicza. Chodzi o jego słowa z lutego, kiedy mówił, że "podczas obrad Okrągłego Stołu władza podzieliła się władzą z własnymi agentami". Domagają się od niego przeprosin oraz wpłaty 50 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz 5 lutego w Pałacu Prezydenckim po młodzieżowej debacie oksfordzkiej dotyczącej wydarzeń sprzed 30 lat, powiedział, że "dzisiaj wielu obserwatorów i komentatorów Okrągłego Stołu nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy po rozmowach Okrągłego Stołu, gdy powiedział: podczas obrad Okrągłego Stołu władza [komunistyczna - przyp. red.] podzieliła się władzą z własnymi agentami".

Później w radiu TOK FM Zybertowicz tłumaczył te słowa, mówiąc, że cytował działacza opozycji w okresie PRL, Andrzeja Gwiazdę.

Przeprosiny między innymi w czterech gazetach

Pełnomocnicy kilkudziesięciu uczestników obrad Okrągłego Stołu - między innymi w imieniu Ryszarda Bugaja, Władysława Frasyniuka, Andrzeja Celińskiego, Aleksandra Halla, Adama Strzembosza, Henryka Wujca i Andrzej Zolla - wysłali do Zybertowicza wezwanie przedsądowe.

Zybertowicz: robi się świętych z ludzi, których zachowanie pozostawia wiele do życzenia - Mamy do... czytaj dalej » W dokumencie tym wzywają go do opublikowania przeprosin w czterech dziennikach: "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Naszym Dzienniku" i "Gazecie Polskiej Codziennie", a także na portalach internetowych tych gazet. Domagają się również, by Zybertowicz umieścił preprosiny na swoim profilu na Twitterze. Ma się w nich pojawić między innymi następujące zdanie: "Wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam (...) za to, że podczas debaty oksfordzkiej na temat Okrągłego Stołu w dniu 5 lutego 2019 roku w Pałacu Prezydenckim, użyłem słów nikczemnych, nieprawdziwych i obraźliwych dla uczestników obrad Okrągłego Stołu po stronie opozycyjno-solidarnościowej".

Dodatkowo uczestnicy obrad Okrągłego Stołu wzywają doradcę prezydenta do wpłacenia 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZOBACZ CAŁE WEZWANIE >>>