"Zdecydowany sprzeciw budzą próby wywierania nacisku na sędziów"

"Zauważamy wysoki stopień zaangażowania pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej w działania, które wielokrotnie ocenialiśmy jako naruszające wartości składające się na etos zawodu sędziego" - oświadczyło Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, które podjęło w poniedziałek cztery uchwały. W jednej z nich wspiera krakowskich sędziów, którzy w zeszłym tygodniu wyrazili wotum nieufności wobec prezes tamtejszego Sądu Okręgowego.

Za każdą z czterech uchwał opowiedziało się 30 z 31 głosujących podczas zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

"Zdecydowany sprzeciw budzą próby wywierania na sędziów nacisku"

W jednej z uchwał przekazali wyrazy wsparcia dla sędziów Sądów Rejonowych i Sądu Okręgowego okręgu krakowskiego, "sprzeciwiających się działaniom" prezes Sądu Okręgowego Dagmary Pawełczyk-Woickiej.

Prezes Pawełczyk-Woicka to szkolna koleżanka ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przed powołaniem jej przez Ziobrę na prezesa, pracowała w jego resorcie.

"Podzielamy pogląd, że dokonane przez Panią Prezes zmiany kadrowe na stanowiskach przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych oraz ich zastępców były merytorycznie nieuzasadnione, a podyktowane względami ambicjonalnymi" - piszą w uchwale sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Ich zdaniem, decyzje Dagmary Pawełczyk-Woickiej "dezorganizują pracę sądów i stwarzają ryzyko dla prawidłowego ich funkcjonowania".

Zdecydowany sprzeciw sędziów budzą też "próby wywierania na sędziów nacisku poprzez grożenie im postępowaniami dyscyplinarnymi, dla wymuszenia rezygnacji ze sprawowanej funkcji bądź zmuszenia do obejmowania oznaczonych stanowisk".

"Niezrozumiałe i bezprawne są działania Pani Prezes związane z obstrukcją funkcjonowania kolegialnych organów Sądu – Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego oraz Kolegium Sądu Okręgowego" - wskazało Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego.



"Proces ograniczania niezależności sądów"

"Zauważamy wysoki stopień zaangażowania Pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej w działania, które wielokrotnie ocenialiśmy jako naruszające wartości składające się na etos zawodu sędziego. Wskazane wyżej decyzje Pani Prezes w sposób jednoznaczny wpisują się w proces ograniczania niezależności sądów i niezawisłości sędziów - oświadczyli w uchwale sędziowie.

W ich opinii, decyzje prezes "wykazują nieumiejętność podjęcia przez nią współpracy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądów i dobra wymiaru sprawiedliwości".

25 maja zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w uchwale wyraziło wotum nieufności wobec prezes Dagmary Pawełczyk-Woickiej i wezwało ją do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji.

"Działania odbieramy jako zmierzające do upokorzenia sędziego"

W kolejnej uchwale sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrazili "stanowczy sprzeciw" wobec "działań o charakterze represyjnym, jakim został poddany w Zakładzie Karnym w Rzeszowie" były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof S. W grudniu zeszłego roku rozpoczął się jego proces. S. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie brudnych pieniędzy.

Sędziowie podkreślają, że dotychczas nie zajmowali stanowiska w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, "przyjmując, że do wyjaśnienia stawianych zarzutów właściwe są powołane do tego organy władzy państwowej, a weryfikacja zasadności stawianych zarzutów może nastąpić wyłącznie w drodze postępowania przed niezależnym i niezawisłym sądem".

"Podkreślenia wymaga, że stosowanie wobec jakiejkolwiek osoby pozbawionej wolności szczególnych obostrzeń, które nie znajdują uzasadnienia w jej sytuacji faktycznej i procesowej należy uznać za poniżające i nieludzkie traktowanie w rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - głosi uchwała.

"Uniemożliwienie Panu Sędziemu przebrania się i ogolenia przed rozprawą odbieramy jako możliwość próby wykreowania negatywnego wizerunku jego osoby, a przez to także całego Wymiaru Sprawiedliwości, a w tym kontekście traktujemy te działania jako po prostu nieprzyzwoite - zauważyli sędziowie.

Opisane działania odbierają "jako celowe, zmierzające do upokorzenia Pana sędziego, jak też ukierunkowane na zdeprecjonowanie, zastraszenie i podporządkowanie środowiska sędziowskiego władzy wykonawczej".

"Wpisują się one także w kampanię medialną prowadzoną przeciwko sędziom i władzy sądowniczej, czego dowodem były próby wykorzystania tzw. 'afery w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie' dla uzasadnienia niekonstytucyjnych zmian ustrojowych podporządkowujących sądy władzy wykonawczej - oświadczyli.

"Wątpliwości, czy aktualnie KRS stoi na straży niezależności sądów"

W kolejnej z uchwał sędziowie "po raz kolejny" wyrazili "dezaprobatę dla działalności wykonujących zawód sędziego osób, które są członkami Krajowej Rady Sądownictwa w niekonstytucyjnym składzie".

Podtrzymali zastrzeżenia "co do konstytucyjności ukształtowania nowej KRS". "W związku z tym i wobec wyboru nowych sędziów do Rady przez polityków, nie uważamy nowo wybranych członków - w tym pochodzących z okręgu krakowskiego: Panią Dagmarę Pawełczyk-Woicką i Pana Pawła Styrnę - za przedstawicieli środowiska sędziowskiego" - oświadczyli w uchwale.

Wskazali, że przebieg posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie, które odbyło się 11 maja "jednoznacznie potwierdza obawy co do wykonywania przez Radę jej konstytucyjnych obowiązków". Wskazali, że "zasadnicze wątpliwości budzi to, czy aktualnie KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Sędziowie zauważyli, że "przebieg obrad i treść wypowiedzi członków KRS rodzi obawy, że zasadniczym celem jej działań będzie represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, które stoją na straży wartości konstytucyjnych".

Podkreślili, że "w trakcie posiedzenia KRS z dnia 11 maja 2018 roku zapowiedziano wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych wobec konkretnych sędziów za ich publiczne wypowiedzi w obronie wartości konstytucyjnych, czym mają się zająć powołane w ramach KRS Komisja Etyki i Komisja Dyscyplinarna".

"Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrażają jednoznaczne wsparcie dla wymienionych w tym kontekście sędziów Waldemara Żurka i Igora Tuleyi" - czytamy.

Ostatnia z uchwał zobowiązuje prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie do opublikowania ich oraz przekazania prezydentowi, ministrowi sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego oraz prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.