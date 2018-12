Polityczny zgrzyt na drodze do połączenia klubów. "Uchwała została odrzucona"

Video: tvn24

04.12 | Większość, w zasadzie wszyscy jeśli chodzi o członków klubu parlamentarnego są za bliską współpracą w ramach Koalicji Obywatelskiej. To przyniosło efekt, natomiast są sceptyczni, co do połączenia tych klubów - powiedział poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz. - Współpraca jest coraz ściślejsza i to jest naturalny krok, że już są uzgadniane stanowiska, już jest współpraca między prezydiami klubów, więc naturalnym krokiem jest, że przed wyborami powinniśmy się jeszcze mocniej jednoczyć po to, żeby jednak odsunąć PiS od władzy, bo to jest najważniejsze - powiedział w kolei poseł PO Robert Kropiwnicki.

