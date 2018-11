"Są miasta, gdzie w nocy będzie problem". Nieoficjalnie: co trzeci policjant na zwolnieniu

Ponad trzydzieści tysięcy policjantów jest już na zwolnieniach lekarskich - wynika z nieoficjalnych informacji tvn24.pl. To oznacza, że co trzeci polski policjant bierze udział w nieoficjalnym proteście.

Według kilku, niezależnych od siebie źródeł z Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, liczba zwolnień przekroczyła dziś 30 tysięcy.

- To sytuacja skrajnie niebezpieczna. Są spore miasta, gdzie dziś w nocy będzie problem z wysłaniem choćby jednego patrolu - przyznają nasi rozmówcy, zastrzegając anonimowość.

Oficjalnie Komenda Główna Policji nie informuje, ilu policjantów przebywa już na zwolnieniach lekarskich. - Sytuacja jest dynamiczna. Jedni wracają ze zwolnień, inni przeciwnie, przynoszą nowe - wyjaśnia rzecznik prasowy KGP inspektor Mariusz Ciarka.

- To jest strajk policjantów, a sytuacja zagraża już bezpieczeństwu państwa. Kroki, które podejmuje MSWiA, nie poprawiają sytuacji, a ją pogarszają - komentuje poseł opozycji i były minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki.

Miasta bez policji

Jak wynika z nieoficjalnych informacji tvn24.pl, jeszcze we wtorek rano na L4 przebywało przynajmniej 14 tysięcy funkcjonariuszy. Podwojenie się tej liczby oznacza, że apel ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego nie przyniósł pozytywnych skutków.

- Mamy poczucie odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, za bezpieczeństwo wszystkich Polaków. To nie jest tylko odpowiedzialność komendantów czy ministra, ale wszystkich funkcjonariuszy polskiej Policji - mówił minister w Łodzi podczas spotkania z funkcjonariuszami w garnizonie łódzkim. To właśnie w Łodzi ten bezprecedensowy protest się rozpoczął. - Jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. Moja gorąca prośba do wszystkich funkcjonariuszy policji: nie roztrwońmy w sposób nieodpowiedzialny zaufania wszystkich Polaków - dodał minister.

"Staję przed Wami i proszę o zrozumienie". Komendant główny pisze do policjantów

Jak informowaliśmy na łamach tvn24.pl, szczyt policyjnego protestu ma dopiero nadejść. Do tego nieoficjalnego, organizowanego oddolnie, dołączy organizowany przez związki zawodowe. Jego szefowie namawiają policjantów, aby 9 i 10 listopada masowo oddawali krew. - Zgodnie z prawem należy im się dzień wolny. Ale chodzi o to, aby nie było kogo wysłać do stolicy, do pomocy przy obchodach Święta Niepodległości - mówią związkowcy.

1000 złotych nie działa

Dlatego jeszcze we wtorek Komenda Główna Policji ogłosiła, że każdy z policjantów, który pojedzie do stolicy, otrzyma 1000 złotych. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że efekty tej propozycji to zaledwie 200 chętnych policjantów z terenu całego kraju. To oznacza, że udało się zebrać dwie kompanie, a potrzebnych jest 25.

Jak dowiedziało się tvn24.pl, dziś do 1000 zł każdy komendant wojewódzki i powiatowy dorzucił jeszcze 500 złotych. - Nie mam sygnału, aby ktokolwiek się zdecydował na taką ofertę - usłyszeliśmy w związkach zawodowych na Podlasiu. Podobnie żaden lub niewielki odzew jest w całym kraju.

Sytuacja jest tak poważna, że już dziś nawet w dużych miastach (Świnoujście, Radom, Kalisz) na ulicach były tylko pojedyncze patrole. Jeszcze większy problem ma być dzisiejszej nocy.

Reforma policji już

Wiadomo, jakie są postulaty związków, które są w sporze z rządem od wakacji. Jednak nie jest wcale jasne, jakie są postulaty funkcjonariuszy, którzy z własnej woli i masowo dostarczają zwolnienia lekarskie.

Związki odrzucają propozycję ministra Joachima Brudzińskiego podwyżki o ok. 550 zł w przyszłym roku i złagodzenia przepisów emerytalnych. Sami zaś policjanci rozsyłają między sobą list, który mówi o żądaniu dokładnie takich samych podwyżek, jakie miały miejsce w wojsku, Służbie Ochrony Państwa czy Straży Marszałkowskiej - czyli o około 1000 złotych.

List ten, wysłany również do ministra spraw wewnętrznych, powstał w Łodzi, czyli w mieście, w którym protest się rozpoczął. Pismo wskazuje także na konieczność głębokiej reformy policji. Funkcjonariusze domagają się uwolnienia funkcjonariuszy od obowiązków statystycznych, a także wprowadzenia reform strukturalnych i zakończenia upolityczniania policji.

"Zmuszani do pracy za pieniądze nieadekwatne do podejmowanego wysiłku, mimo wielu patologii (…) jakie musimy znosić, większość z nas to profesjonaliści. Kochamy naszą pracę. Jesteśmy z niej dumni.

Chcemy, nie MY ŻĄDAMY zmian! Chcemy wielkiej reformy Policji" - kończą swój list funkcjonariusze.