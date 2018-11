Tusk: Rezygnuję ze swobodnej wypowiedzi. Pani Wassermann już wygłosiła swoiste oświadczenie

Foto: PAP Video: tvn24

Tusk nie skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. Będzie...

05.11 | Przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk przyjechał w poniedziałek rano do Sejmu na przesłuchanie przez sejmową komisją śledczą do spraw Amber Gold. Przed rozpoczęciem przesłuchania zrezygnował ze swobodnej wypowiedzi. Na pytanie o to czy czy chce skorzystać z prawa do jej wygłoszenia odpowiedział: "Skoro pani poseł wygłosiła swoiste oświadczenie to ja rezygnuję z tego uprawnienia".

