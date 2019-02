"Niebezpiecznie podgrzewa emocje w kraju". Mazurek odpowiada Tuskowi





Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał w poniedziałek do protestowania przeciwko "kłamstwu organizowanemu przez władzę za publiczne pieniądze". Odpowiadając na to, rzeczniczka rządu Beata Mazurek zarzuciła byłemu premierowi, że "niebezpiecznie podgrzewa emocje w kraju".

"To perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy wszyscy. I wszyscy powinni solidarnie, w ramach prawa, przeciw temu kłamstwu protestować" - napisał na Twitterze były polski premier.



Rzeczniczka PiS: Tusk niebezpiecznie podgrzewa emocje w kraju

Do jego słów odniosła się Mazurek. Według niej Tusk "kolejny raz niebezpiecznie podgrzewa emocje w kraju".

"Wpis o kłamstwach brzmi groteskowo. (Donald Tusk) deklarował, że będzie apolitycznym przewodniczącym RE. To jeden z wielu przykładów braku wiarygodności" - oceniła rzeczniczka prasowa PiS w tweecie. "Niekompetencja w kwestii brexitu musi budzić frustrację" - dodała.



Donald Tusk nie wyjaśnił, co skłoniło go do wystąpienia z apelem, także Beata Mazurek nie sprecyzowała przedmiotu sporu. Niewykluczone, że chodzi o sobotni incydent, kiedy grupa osób próbowała uniemożliwić Magdalenie Ogórek wyjazd sprzed siedziby telewizji państwowej w centrum Warszawy. Policja wzywa na przesłuchania po ataku na Ogórek Komenda Stołeczna... czytaj dalej »

Z filmu opublikowanego w internecie wynika, że pracownica TVP i była kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta była obrażana słownie, a jej samochód oklejono kartkami z obraźliwymi treściami.

W niedzielę osoby, które brały udział w akcji, otrzymały wezwania do jednostek policji.

Rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek zaznaczył, że są to osoby znane policji, które były "wielokrotnie legitymowane" przy okazji protestów. Dodał, że o postawieniu zarzutów będzie można mówić po skompletowaniu materiału dowodowego.

Mrozek zaznaczył, że zarzuty "na pewno się pojawią", chociażby w związku ze stwarzaniem zagrożenia w ruchu drogowym. Nie wykluczył postawienia zarzutów również w związku z ewentualnym uszkodzeniem samochodu Magdaleny Ogórek.

Do incydentu, do którego doszło przed siedzibą TVP Info, krytycznie odnieśli się zarówno przedstawiciele PiS, jak i parlamentarnej opozycji. Krytyczne oświadczenie w tej sprawie wydała również stacja TVN.

