Tusk: nie rozumiem, czemu spór polityczny w naszym kraju musi oznaczać nienawiść i pogardę

"Minister Graś jest mi potrzebny w Brukseli"

24.10 | Były premier w czasie konferencji prasowej zdradził, że do Brukseli zabierze ze sobą Pawła Grasia i Piotra Serafina. - Minister Graś jest mi potrzebny w Brukseli. Współpracowaliśmy ze sobą zawsze bardzo dobrze. Co on by tutaj robił beze mnie, tak szczerze powiedziawszy? - żartował Tusk. Wyjaśnił, że Graś będzie odpowiadał za kontakty z Parlamentem Europejskim, członkami UE i sprawy polskiej polityki. Dodał, że to sama Kopacz zadecyduje, czy Graś pozostanie jednocześnie sekretarzem generalnym PO.

