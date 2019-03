TSUE zajmuje się pytaniami o polskie sądownictwo. Czaputowicz: czekamy ze spokojem

Video: tvn24

Prezydencki minister Andrzej Dera o nowelizacji ustawy o...

21.11 | - To jest kwestia porozumienia władz rządowych z TSUE, żeby po prostu było to, żeby Polska nie płaciła kar - tak projekt ustawy o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, wniesiony przez PiS, skomentował prezydencki minister Andrzej Dera. Projekt zakłada powrót do Sądu Najwyższego tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. - Natomiast co do istoty reformy, na pewno nie jest to porażka, bo reforma sądownictwa w Polsce będzie dalej realizowana - pokreślił Dera.

