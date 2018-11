Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego napisał do TSUE. Jest odpowiedź





Dopóki do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wpłynie wniosek o wycofanie pytania prejudycjalnego z sądu, który wysłał zapytanie, to TSUE będzie dalej prowadzić postępowanie w tej sprawie - wyjaśnił europejski trybunał w piśmie przesłanym do kierującego Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędziego Jana Majchrowskiego.

Sąd Najwyższy odpowiada na zapytanie. Publikuje odpowiedź wysłaną TSUE Sad Najwyższy... czytaj dalej » Zespół prasowy Sądu Najwyższego poinformował w czwartek, że wpłynęła tam odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pismo sędziego Jana Majchrowskiego skierowane do prezesa TSUE. W piśmie tym - datowanym na 17 października - Majchrowski ocenił, że postępowania w sprawie sędziów, w których zostały zadane pytania prejudycjalne są nieważne, ponieważ sprawy te powinna rozpatrywać Izba Dyscyplinarna SN, a nie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na początku listopada sędzia Majchrowski przesłał do TSUE pismo uzupełniające stanowisko z października. "Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, iż zarejestrowanie i przejęcie do prowadzenia powyższych spraw w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nastąpiło z oczywistą obrazą przepisów prawa (...), bowiem sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów SN i z zakresu przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku rozpoznawane są w Izbie Dyscyplinarnej SN" - podkreślił.

Jak podał w czwartek Sąd Najwyższy, w przekazanej odpowiedzi TSUE "potwierdził wpływ pisma z dnia 17 października 2018 r. zaznaczając, że dopóki do Trybunału nie wpłynie właściwy wniosek sądu odsyłającego o wycofanie odesłania prejudycjalnego, z którym wystąpiono na podstawie art. 267 TFUE (traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - red.) Trybunał jest zobowiązany dalej prowadzić postępowanie w trybie prejudycjalnym aż do czasu jego ukończenia".





Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:

a) o wykładni Traktatów;

b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;



W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.



W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.



Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 267

Pismo prezesa Izby Dyscyplinarnej SN do TSUE

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym Senat przyjął w... czytaj dalej » W piśmie z 17 października Majchrowski odniósł się do postępowań, które Izba Pracy Sądu Najwyższego prowadziła w sprawach sześciu sędziów SN. Dotyczyły one między innymi odwołań od uchwał nowej Krajowej Rady Sądownictwa o negatywnym zaopiniowaniu ich oświadczeń o woli dalszego orzekania po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku, określonego w zmienionej przez Prawo i Sprawiedliwość ustawie o Sądzie Najwyższym.



W związku z tymi postanowieniami Izba Pracy SN postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące między innymi zasad przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Pod koniec lipca Sąd Najwyższy informował, że sędzia SN Maria Szulc i sędzia Anna Owczarek skierowały odwołania od negatywnego zaopiniowania ich oświadczeń o woli dalszego orzekania przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Odwołanie skierowały - za pośrednictwem przewodniczącego Rady - do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Wcześniej odwołanie od takiego zaopiniowania przez nową KRS złożył do SN sędzia Józef Iwulski.

Sad Najwyższy, rozpatrując sprawę z odwołania sędzi Anny Owczarek, przesłał do TSUE pytania prejudycjalne. Dotyczyły one między innymi zasad interpretacji prawa europejskiego w sytuacji, gdy do Sądu Najwyższego zostało złożone zaskarżenie, w którym sędzia tego sądu zarzuca naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

"Atmosfera zmasowanego ataku". KRS chce zbadania konstytucyjności przepisów o KRS Krajowa Rada... czytaj dalej » Sąd Najwyższy zapytał TSUE, czy w tej sytuacji ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych, które zastrzegają decyzyjność w tej sprawie niefunkcjonującej wówczas jeszcze Izbie Dyscyplinarnej SN.

Pytania w sprawie niezależności sędziów Sądu Najwyższego

We wrześniu SN wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE trzy kolejne pytania prejudycjalne w sprawie między innymi niezależności sędziów Sądu Najwyższego.

Pytania te zostały skierowane przy okazji rozpoznawania sprawy z powództwa sędziów tego sądu: Andrzeja Siuchnińskiego i Krzysztofa Cesarza o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego SN w stanie czynnym. Sąd Najwyższy wniósł w tym przypadku o zastosowanie przez Trybunał przyspieszonego trybu rozpatrywania.

TSUE nie odpowiedział jeszcze na pytania wystosowane przez Sąd Najwyższy w tych sprawach.