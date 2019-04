Trzy pytania do Kaczyńskiego. Schetyna wzywa do bezpośredniej debaty

"W imieniu Koalicji Europejskiej wzywam pana jako szefa Zjednoczonej Prawicy do debaty o miejscu Polski w Unii Europejskiej" - napisał lider PO Grzegorz Schetyna do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Najlepszym sposobem na zrozumienie różnic i przełamanie podziałów jest uczciwa otwarta rozmowa" - ocenił.

Schetyna w liście, który w piątek opublikował na Twitterze, zaznacza, że debata powinna służyć temu, by Polacy otrzymali odpowiedź na "podstawowe dla Polski pytania".



Wzywam Prezesa Jarosława Kaczyńskiego do bezpośredniej debaty między nami o miejscu Polski w Unii Europejskiej. #WielkiWybór#DebataEuropejskapic.twitter.com/D1vahKNaWQ — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 19 kwietnia 2019

Lider PO chce, by prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział na trzy pytania: "Czy formacja, której Pan przewodzi, przestanie łamać standardy demokratyczne, które są warunkiem członkostwa w europejskiej wspólnocie?"; "Czy potraficie odzyskać dla Polski pieniądze, które przegraliście w dotychczasowych negocjacjach nad przyszłym budżetem Unii?"; "Czy zagwarantujecie, że zerwiecie sojusze z siłami skrajnymi, które w przymierzu z Rosją Putina dążą do rozbicia Unii Europejskiej od środka?".

Schetyna oczekuje także, by Kaczyński wypowiedział się o "niegodnym traktowaniu" nauczycieli przez Prawo i Sprawiedliwość. "Informuję Pana, że w czysto teoretycznej dziś kwestii terminu przyjęcia waluty euro różnimy się najmniej" - zaznaczył lider PO.

"Przed wyborami europejskimi Polacy muszą wiedzieć, jaki mają wybór"

Jarosław Kaczyński poinformował w środę, że wysłał do szefów najważniejszych formacji parlamentarnych - do przywódcy Koalicji Europejskiej Grzegorza Schetyny i lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza - projekt deklaracji dotyczącej waluty euro, którą sam już podpisał.

Jak wyjaśnił, jest to deklaracja partii i koalicji ponad podziałami politycznymi, ponieważ odnosi się do interesów finansowych państwa i polskich obywateli.

"Chodzi o to, żeby wszystkie te formacje, łącznie z naszą, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic. Tutaj punktem odniesienia są przede wszystkim Niemcy" - zaznaczył prezes PiS.

Schetyna odpowiedział w piątek na konferencji prasowej, że jest gotowy, aby powiedzieć, co myśli na temat wprowadzenia euro opinii publicznej i prezesowi Kaczyńskiemu "twarzą w twarz w bezpośredniej debacie".

"Rozmawiajmy o wszystkim, co najważniejsze"

- Zawsze kampania wyborcza, wybory, czas przedwyborczy jest czasem na debatę, na zderzenie opinii, na pokazanie prawdziwych stanowisk partii, które reprezentujemy - podkreślił lider PO. - Jestem do takiej debaty gotowy - oświadczył Schetyna.

- Przed wyborami europejskimi Polacy muszą wiedzieć, jaki mają wybór, czy chcą wybrać Koalicję Europejską, czy PiS, który doprowadza do polexitu i wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, o tym chcę rozmawiać. Jak prezes chce, bym się odniósł do kwestii strefy euro, to ja chce powiedzieć, rozmawiajmy o wszystkim, co najważniejsze - podkreślił lider Platformy Obywatelskiej.