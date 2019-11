Zbudowali dworzec autobusowy, ale "nikt nie przewidział, że będzie problem dla autobusów"

Władze Trzebnicy wybudowały centrum przesiadkowe za dwa miliony złotych. Okazało się jednak, że przesiadki są niemożliwe, bo pasażerom ta lokalizacja nie odpowiada, a droga dla autobusów jest zbyt stroma. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Koło stacji PKP w Trzebnicy na Dolnym Śląsku znajduje się nowe centrum przesiadkowe z ośmioma stanowiska dla autobusów. Po pięciu miesiącach od otwarcia inwestycji okazuje się, że podróżni przesiąść się mogą jedynie z ławki na ławkę.

"Przewoźnicy nie chcą tu przyjeżdżać, bo niszczą się autobusy"

Wprowadzają kolejowe przystanki na żądanie Na Dolnym Śląsku... czytaj dalej » Radna gminy Trzebnica Renata Bujak-Ziółkowska mówi wprost, że to "bardzo nietrafiona inwestycja".

Już rok temu urząd chwalił się, że centrum przesiadkowe jest prawie gotowe. Ostatecznie miasto odebrało je w czerwcu, ale burmistrz Trzebnicy Marek Długozima podkreślił, że to nie jest takie proste. - To się tak wydaje tylko na pierwszy rzut oka. Jeżeli byłoby to takie proste, to dworzec byłby uruchomiony – stwierdził.

Żeby działał dworzec autobusowy, potrzebne są autobusy. Burmistrz zdradził reporterom "Polski i Świata" TVN24, że po takiej drodze do centrum przewoźnik nie chce jeździć.

- Nikt się tego nie spodziewał. Przy projektowaniu dworca autobusowego nikt nie przewidział, że będzie problem dla autobusów – przyznał Marek Długozima. Problem dotyczy zbyt stromego podjazdu - burmistrz już planuje przebudowę zjazdu.

- Jest ślisko, nierówno i przewoźnicy nie chcą tu przyjeżdżać, bo niszczą się autobusy – powiedziała Renata Bujak-Ziółkowska.

"Lokalizacja jest bardzo zła"

Pociąg zagadka PKP Intercity. Codziennie bez pasażerów pokonuje 170 kilometrów Dwa razy dziennie... czytaj dalej » Nowe centrum przesiadkowe za dwa miliony złotych od dawna jest w centrum zainteresowania radnych opozycji. Pilnują terminów i krytykują lokalizację. Radna Renata Bujak-Ziółkowska przekonywała, że centrum przesiadkowe powinno być w centrum miasta.

- Lokalizacja jest bardzo zła. Dla ludzi starszych, w ogóle dla mieszkańców, dla ich wygody, to nawet przy takich niewielkich odległościach jakie są w Trzebnicy, jest to duża uciążliwość – oceniła radna.

Burmistrz chce połączyć przystanek z koleją, stąd nowy dworzec PKS koło dworca PKP. - Ten dworzec wygląda właściwie jak przystanek przelotowy, a nie dworzec, bo tu nie ma ani poczekalni, nie ma żadnego budynku – zwraca uwagę redaktor naczelny "Nowej Gazety Trzebnickiej" Daniel Długosz.

Marek Długozima przekonuje, że rolą dworca przesiadkowego jest szybka przesiadka. - Dzisiaj ludzie nie mają czasu, żeby przesiadywać na dworcach, w poczekalniach – twierdzi burmistrz.