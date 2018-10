"Nic nie jest przesądzone". Trzaskowski i Jaki komentują wynik sondażu

Video: tvn24

Polityka i prawo

15.10 | Samorządowi kandydaci z wyrokami na koncie i pytanie, czy takie osoby powinny startować w wyborach? A jeśli wygraj, czy mogą urząd sprawować? Głośny przykład Łodzi, gdzie o ponowną prezydenturę miasta ubiega się skazana na grzywnę Hanna Zdanowska z Koalicji Obywatelskiej, pokazuje, że przepisy są w tej kwestii niejasne. Ale to, czego jesteśmy świadkami, to nie tyle spór prawny, co czysto polityczny, jak pokazuje z kolei przykład Podkarpacia, gdzie z poparciem PiS o stanowisko wójta Osieka Jasielskiego stara się kandydat też z prawomocnym wyrokiem grzywny, co w przeciwieństwie do Łodzi rządzącej partii już nie przeszkadza. I o tym Arkadiusz Wierzuk.

