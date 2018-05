Trzaskowski: chciałbym być pierwszym prezydentem stolicy, który udzieli ślubu parze homoseksualnej





To są moje osobiste przekonania. Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który mógłby udzielić ślubu parze homoseksualnej - powiedział w "Kropce nad i" poseł PO Rafał Trzaskowski i kandydat na prezydenta stolicy.

Edukacyjne obietnice Trzaskowskiego: 25 przedszkoli, 100 złotych na ucznia - 25 nowych... czytaj dalej » Rafał Trzaskowski pytany, czy wyobraża sobie, że udziela ślubów osobom homoseksualnym, odparł, iż trzeba by zmienić prawo w Polsce. Zauważył, że kwestia związków partnerskich dotyczy praw obywatelskich.



- Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić. To są moje osobiste przekonania - przyznał.

- Dzisiaj natomiast nie ma większości - zastrzegł.



Podkreślił, że w PO są na ten temat różne poglądy. - I takie jak moje, i te bardziej konserwatywne - dodał.

Dopytywany, czy chciałby udzielać ślubów parom homoseksualnym, odpowiedział: - Tak, ja bym chciał, żeby były związki partnerskie. - Ślub-związek partnerski - dodał.

Na uwagę, że związek partnerski to nie to samo co ślub, odparł: - Zacznijmy od związków partnerskich.