Sędziowie TK w liście do Przyłębskiej o wyznaczaniu do spraw niezgodnie z ustawą

Spór o prawo łaski. Dwie skargi do Trybunału Konstytucyjnego

Foto: tvn24 Video: tvn24

8.06. | Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis Kodeksu postępowania karnego pozwalający wnosić kasację na niekorzyść podsądnego w przypadku zastosowania wobec niego aktu łaski przez prezydenta - dowiedziała się w czwartek PAP z nieoficjalnego źródła. Do Trybunału instytucję zagadnień prawnych kierowanych przez sądy do Sądu Najwyższego, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżyła w czwartek także grupa posłów PiS.

