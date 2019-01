Ciężarówki nie przejadą. Ograniczenia na trasie do przejścia granicznego

Zamknięty dojazd do przejścia granicznego Harrachovie-Jakuszyce

Video: tvn24

08.01 | O północy we wtorek zamknięty został dla pojazdów powyżej 3,5 tony dojazd do przejścia granicznego z Polską Harrachov-Jakuszyce. Dyrekcja Autostrad i Dróg przewiduje, że ograniczenie może trwać do czwartku.

