Ciężarówka staranowała jej auto. "Palili się żywcem. Krzyczeli: pomóżcie, a ja nie mogłam wyjść"

Palili się żywcem. Krzyczeli: pomóżcie, a ja nie mogłam wyjść z samochodu - mówiła w rozmowie z Radiem Szczecin kobieta, która brała udział w tragicznym karambolu koło Szczecina. W jej samochód uderzyła ciężarówka, a jej auto - w kolejne. Prokuratura mówi o katastrofie i stawia zatrzymanemu kierowcy ciężarówki zarzut. Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

ZOBACZ CAŁE WYDANIE PROGRAMU "POLSKA I ŚWIAT" TVN24 W TVN24 GO >>>

W wypadku w okolicach Szczecina zginęło sześć osób, w tym rodzina: troje dzieci, ich mama i babcia.

"Duży ogień był, w samochodzie zobaczyłem rodzinę, słyszałem krzyki" Kobietę i dzieci... czytaj dalej » - Palili się żywcem. Krzyczeli: pomóżcie, a ja nie mogłam wyjść z samochodu - mówiła w rozmowie z Radiem Szczecin kobieta, która brała udział w wypadku. W jej samochód uderzyła ciężarówka. Jej auto, w kolejne.

- Byłam przy samej ciężarówce. Wbita w ciężarówkę, a samochód obok się palił. Pan mnie wyciągał przez szybę, bo nie mogłam wyjść - dodała.

Opisywanym mężczyzną był ukraiński kierowca, który rzucił się na pomoc. - Wybiłem szybę i dostałem się do kobiety. Tam była jeszcze jedna osoba, krzyczała, ale nie mogłem się dostać taki był ogień - relacjonuje Andryj Sirowatski, który ratował innych.

Cztery osoby trafiły do szpitala. Dwie ciągle są pod opieką lekarzy.

"Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym"

Do tragedii doszło w niedzielę na autostradzie A6 koło Szczecina, przed remontowanym odcinkiem i przed zwężeniem drogi. Tu często tworzą się korki. Kierowca ciężarówki nie zwolnił przed sznurem samochodów. Uderzył w osobówkę, to auto w kolejne. Wybuchł pożar.

- Całkowitemu spaleniu uległy cztery samochody osobowe, piąty samochód osobowy został nadpalony oraz jest spalona kabina samochodu ciężarowego - wyjaśniał Franciszek Goliński ze straży pożarnej w Szczecinie.

W karambolu na A6 zginęło sześć osób. Zarzut i wniosek o areszt dla kierowcy tira Po karambolu na... czytaj dalej » Prokuratura mówi o katastrofie i stawia zatrzymanemu kierowcy ciężarówki zarzut.

- Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że niewłaściwie obserwował on przedpole jazdy, nie dostosował prędkości do warunków panujących i nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzających go pojazdów - poinformowała Joanna Biranowska-Sochalska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura chce, żeby 35-letni kierowca na trzy miesiące trafił do aresztu. Wysłała do sądu wniosek w tej sprawie.

"Trzeba jeszcze sprawdzić charakter tego przewozu"

Śledczy sprawdzają, dlaczego kierowca w porę nie wyhamował, ale też, czy w ogóle mógł wyjechać w trasę. W Zielone Świątki, z pewnymi wyjątkami, obowiązywał zakaz poruszania się ciężarówek po kraju.

"Czasami brak odpowiedzialności kierowców jest wręcz przerażający" - Będąc na drodze... czytaj dalej » - Z pierwszych ustaleń wynika, że w tym pojeździe były przewożone elementy stalowe, zatem generalnie nie podlega to wyłączeniu, natomiast trzeba jeszcze sprawdzić charakter tego przewozu - wskazał Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego.

Na wysokości karambolu, w drugim kierunku, doszło do kolejnej stłuczki. Ktoś najprawdopodobniej zapatrzył się na wypadek i zwolnił, a kierowca za nim nie wyhamował. Cztery osoby zostały ranne. Na miejscu znów musiał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Ci, którzy zwalniali na drugim pasie, na przeciwległej nitce, gwałtownie hamowali, żeby jechać wolniej, żeby więcej widzieć, sami przyczyniali się do spowodowania zagrożenia. Na drugiej nitce z tego powodu doszło przecież do wypadku drogowego - podkreślił Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, były policjant drogówki. W jego ocenie to "nieetyczne" i "niezrozumiałe zachowanie świadczące o niskim morale tych, którzy tak się zachowywali".

Kierowcy ciężarówki, któremu prokurator zarzucił spowodowanie karambolu, grozi 12 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy.