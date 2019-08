Śmiertelnie potrącił staruszkę i uciekł. Policja poszukuje rowerzysty

Video: Marta Warchoł / Fakty po południu

Słupki miały chronić rowerzystów. Teraz rowerzyści...

Władze Gdyni zamontowały słupki na ścieżce rowerowej przylegającej do jezdni. Znajdują się one na środku ścieżki i uniemożliwiają samochodom jazdę. Kierowcy traktowali bowiem drogę dla rowerów jako skrót. Okazało się, że przeszkody dla aut utrudniają one jazdę po ścieżce także osobom na rowerach.

