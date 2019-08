Śmiertelne potrącenie staruszki i ucieczka. Dwaj nastolatkowie w rękach policji

Na policję zgłosił się we wtorek 15-latek poszukiwany w sprawie śmiertelnego potrącenia 86-latki na przejściu dla pieszych w Toruniu. To on prawdopodobnie jechał na kierownicy roweru z drugim nastolatkiem, który potrącił kobietę, po czym uciekł. Również we wtorek policja ujęła drugiego 15-latka - sprawcę wypadku. Obaj zostaną przesłuchani.