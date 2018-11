TOPR potrzebuje nowego sprzętu. Organizuje zrzutkę

Radny: to był żart

Video: TVN24 Łódź

29.11. | Łódzcy radni w poniedziałek uczcili setną rocznicę wywalczenia prawa do głosowania przez kobiety. Wiceprzewodniczący wrzucił do sieci swoje zdjęcie z obrad, które podpisał: "vote bitchez" (z ang. głosujcie dziwki). Radny mówi, że to "żart i autoironia". Nie brakuje jednak tych, którzy mówią o skandalu.

