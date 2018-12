"Lider opozycji jest jeden", dlatego do jej działania potrzeba znalezienia "złotego środka" - mówił w internetowej dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były szef MON. Odniósł się w ten sposób do powstania kluby Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, do którego przeszło aż siedmioro posłów Nowoczesnej z Kamilą Gasiuk-Pihowicz na czele. Zapewniał przy tym, że Platforma nie chce w ten sposób nikogo "zjadać".

W środę klub PO zmienił nazwę na Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Dołączyło do niego osiem osób: siedmioro posłów Nowoczesnej oraz poseł Piotr Misiło, który został wcześniej wykluczony z Nowoczesnej. Oznacza to, że klub Nowoczesnej przestał istnieć, gdyż nie ma wymaganej regulaminowo liczby 15 posłów.

Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak pytany o tę sprawę w poniedziałkowej, internetowej dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl zapewnił, że lider PO Grzegorz Schetyna i przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer rozmawiają ze sobą w związku z wydarzeniami ze środy.

- Sam byłem świadkiem, gdy Katarzyna (Lubnauer - red.) przychodziła na rozmowę - mówił Siemoniak. Ocenił, że jej przywitanie z liderem PO wyglądało "normalnie".

"My nie chcemy nikogo zjadać"

Siemoniak przyznał, że po zmianie nazwy klubu i przystąpieniu do niego posłów Nowoczesnej, jest pewne "zawirowanie".

- Natomiast jestem przekonany o pozytywnym finale - dodał. Jak tłumaczył, osoby z Nowoczesnej, "to są ludzie odpowiedzialni (...), zaczęli rozumieć coraz lepiej politykę, bo nabrali doświadczenia i wiedzą, że są potrzebni Koalicji Obywatelskiej, potrzebni Polsce".

- My nie chcemy nikogo zjadać - przekonywał wiceszef PO, dodając, że byłoby to niekorzystne dla Platformy Obywatelskiej.

Siemoniak odniósł się także do słów Roberta Biedronia, który 5 grudnia w "Kropce nad i" stwierdził, że to, co się stało z Nowoczesną po przejściu jej posłów po nowego klubu PO-KO to "memento" dla tych wszystkich, którzy liczyli na to, że w Platformie Obywatelskiej będą partnerskimi przystawkami.

- Przystawka zawsze kończy jak przystawka, czyli jest zjadana - dodał Biedroń.

- To jest za daleko idąca opinia - ocenił ją w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" były szef MON. Wskazywał, że "trzeba znaleźć złoty środek między tym, że lider opozycji jest jeden".



- Był Jarosław Kaczyński, był kiedyś Leszek Miller. Zawsze to jest jedna osoba, która jest liderem i tym liderem jest dziś i będzie na wybory (...) Grzegorz Schetyna - podkreślił Tomasz Siemoniak.