Siemoniak: obserwujemy upadek ministra Ziobry

Akurat kiedy rozkręca się afera KNF-u dotycząca PiS-u, zatrzymywani są urzędnicy z poprzednich czasów - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, komentując zatrzymania byłego kierownictwa. - Jest to kompromitacja ministra Ziobry i prokuratury - dodał. Jego zdaniem, "gdyby nie sprawa Chrzanowskiego, to pies z kulawą nogą by nie przyszedł do Wojciecha Kwaśniaka czy Andrzeja Jakubiaka".

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, pytany, czy wierzy w niewinność byłych szefów KNF z czasów Platformy Obywatelskiej, stwierdził, że "jeśli takie osoby jak profesor Balcerowicz, Gronkiewicz-Waltz i Belka dają im pełne świadectwo uczciwości, to oczywiście tak". - Ja osobiście nie znam żadnej z tych osób - zaznaczył.

Byli prezesi NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz oraz Marek Belka oświadczyli w piątek, że uważają zatrzymanie Jakubiaka i Kwaśniaka za rażące naruszenie sprawiedliwości.

- Akurat kiedy rozkręca się afera KNF-u dotycząca PiS-u, zatrzymywani są urzędnicy z poprzednich czasów i tego samego dnia prokurator Święczkowski ogłasza, że to jest prawdziwa afera KNF-u. Jest to kompromitacja ministra Ziobry i prokuratury - ocenił Siemoniak.

W czwartek rano CBA zatrzymało na jeden dzień byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka i sześcioro innych byłych urzędników tej instytucji. Prokuratura zarzuca im opieszałość w działaniu w sprawie SKOK-u Wołomin. Według Prokuratury Krajowej, przestępstwo polegało na tym, że "urzędnicy nie zakończyli prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzeniem projektu decyzji administracyjnej o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie do dnia 22 października 2013 roku". Wśród zatrzymanych był między innymi Wojciech Kwaśniak.

W piątek prokurator zdecydował o zastosowaniu - wobec siedmiorga podejrzanych w sprawie niedopełnienia obowiązków w sprawie dotyczącej SKOK Wołomin - środków o charakterze wolnościowym w postaci zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi, poręczeń majątkowych i dozorów policyjnych.

"Obserwujemy upadek ministra Ziobry"

Zdaniem Siemoniaka, "gdyby nie sprawa (Marka - red.) Chrzanowskiego, to pies z kulawą nogą by nie przyszedł do Kwaśniaka czy Jakubiaka". - Czysta zła polityka i działanie Ziobry, które wiele razy obserwowaliśmy: próba przykrycia, próba rozmycia - komentował działania prokuratury gość TVN24.

- Obserwujemy upadek ministra Ziobry. On może będzie jeszcze miesiąc, może pół roku, to jest wszystko łaska prezesa Kaczyńskiego, ale legitymację moralną do bycia ministrem sprawiedliwości ten człowiek kompletnie stracił - ocenił gość "Rozmowy Piaseckiego".

"Wypowiedź, która kompromituje ministra sprawiedliwości"

Siemoniak odniósł się także do słów ministra Zbigniewa Ziobry, który w sobotę stwierdził, że były wiceszef KNF Wojciech Kwaśniak został brutalnie pobity być może dlatego, że "Komisja Nadzoru Finansowego przez długi czas rozzuchwalała przestępców, pozwalając im w sposób bezkarny wyprowadzać miliardy złotych kosztem 85 tysięcy ludzi, którzy złożyli tam swoje oszczędności, często oszczędności życia".

Do ataku na byłego wiceprzewodniczącego KNF doszło cztery lata temu. O zlecenie pobicia został oskarżony członek zarządu SKOK Wołomin.

- To jest wypowiedź, która kompromituje ministra sprawiedliwości. Nigdy nie powinien takiej rzeczy powiedzieć, bo (w ten sposób - red.) usprawiedliwia to, co się stało - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" Tomasz Siemoniak.

- To jest głęboko tragiczne wydarzenie w życiu rodziny każdego z tych ludzi, a dla Ziobry to jest taki pstryk. Przewieźć na drugi koniec Polski, dwa dni potrzymać, bo potrzebna jest propaganda, bo własne ugrupowanie ma kłopoty - dodał, komentując zatrzymanie Kwaśniaka.

"Jeden wielki prokurator, który wszystkim próbuje sterować"

Tomasz Siemoniak był pytany również o słowa Patryka Jakiego. Wiceminister sprawiedliwości zapewniał w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24, że wie, co znajduje się w komputerach osób zatrzymanych w związku ze sprawą SKOK-u Wołomin. - Była informacja, że ci panowie wiedzieli twardo już w 2013 roku, że tam jest gigantyczne złodziejstwo - stwierdził.

- Co to ma w ogóle być? Wiceminister sprawiedliwości uczestniczy w śledztwie? Zna jakieś dowody? Kilka dni po tym przychodzi do programu i opowiada takie rzeczy. Gdzie my żyjemy? - pytał w poniedziałek wiceprzewodniczący PO.

- Widać gołym okiem krach tego modelu ręcznego sterowania prokuraturą. Widać dokładnie, że jest jeden wielki prokurator, który wszystkim próbuje sterować - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Jest jeden wielki prokurator, który wszystkim próbuje sterować"

"Znowu Platforma wyciąga rękę do PiS-u"

Siemoniak potwierdził, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 12-14 grudnia posłowie zajmą się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Kandydatem na nowego premiera jest lider Platformy Grzegorz Schetyna. PO chce pilnego powołania komisji śledczej do spraw KNF PO domaga się, by... czytaj dalej »

- Rok temu był wniosek o (odwołanie - red.) Beaty Szydło, wieczorem już ją prezes wymienił. Znowu Platforma wyciąga rękę do PiS-u: zmieńcie ten fatalny rząd, bo będzie tylko gorzej - powiedział.

Afera KNF

"Gazeta Wyborcza" napisała 13 listopada, że w marcu 2018 roku Marek Chrzanowski, ówczesny szef KNF, zaoferował Leszkowi Czarneckiemu, właścicielowi m.in. Getin Noble Banku, przychylność dla tego banku w zamian za wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę i złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. W nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena były szef KNF miał mu pokazać kartkę, na której zapisał 1 procent, co - jak napisała "GW" - miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

W zeszłym tygodniu Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zdecydował o aresztowaniu na dwa miesiące byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Wcześniej katowicka prokuratura, która wnioskowała o areszt, postawiła Chrzanowskiemu zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - przewodniczącego KNF - w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę. CZYTAJ WIĘCEJ O AFERZE KNF >>>

