Najpierw chwalono, że to takie świadectwo uczciwości, a teraz jest grożenie sądem - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 były szef MON i były wicepremier Tomasz Siemoniak, oceniając reakcję Prawa i Sprawiedliwości na opublikowane tak zwane taśmy Kaczyńskiego. Zdaniem polityka Platformy Obywatelskiej, zarówno PiS, jak i prezes Jarosław Kaczyński "kompletnie się pogubili".

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w tym tygodniu dwa stenogramy z rozmów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera i dwóch innych osób. Dotyczyły one budowy w Warszawie wieżowca przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. Według "GW" takich rozmów było 19.



Siemoniak: sytuacja dwuznaczna i kłopotliwa

Publikację oraz jej następstwa komentował w "Faktach po Faktach" Tomasz Siemoniak (PO).

- Prezes banku na telefon, prezes obiecujący kredyt na bardzo wątpliwe przedsięwzięcie... Myślę, że dla właścicieli Pekao SA, czyli dla państwa, dla rządu, to jest sytuacja bardzo dwuznaczna i bardzo kłopotliwa - ocenił polityk Platformy jeden z wątków rozmów na "taśmach Kaczyńskiego".

Zdaniem gościa "Faktów po Faktach" nie jest normalną sytuacja, w której lider obozu rządzącego "zajmuje się biznesami w swoim gabinecie".

- Nie było takiej sytuacji po 1989 roku i nie ma takiej sytuacji w innych krajach - przekonywał Tomasz Siemoniak. Dodał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "jest w ogromnej pułapce".

"Świadectwo uczciwości" i grożenie sądem

- PiS się kompletnie pogubił i prezes razem z nim, bo najpierw chwalono, że to taki rekin biznesu, że to takie świadectwo uczciwości, a teraz jest grożenie sądem - zauważył były szef MON. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie ma pomysłu, jak reagować na aferę, w której centrum znalazł się Jarosław Kaczyński. Polityk opozycji wyraził przypuszczenie, że samo PiS prawdopodobnie nie wie, co jest na następnych, jeszcze nieopublikowanych taśmach.

- Nie da się obronić tego, że szef ich partii, prezes, jest zaangażowany w takie biznesy - stwierdził Siemoniak. Zauważył, że nie wiadomo, "co się tam (w siedzibie PiS - red.) działo przez 25 lat, jakie inne rozmowy się tam odbywały".

- Gdyby PiS był partią demokratyczną, to powinni zmienić swojego szefa, mówiąc mu, że jego działalność biznesowa prowadzona w gabinecie prezesa partii tak ją obciąża, że powinna być zmiana - mówił Siemoniak. Przyznał, że jest to niemożliwe, ponieważ "oni wszyscy są zakładnikami prezesa i będą tonąć razem z nim". - To jest prywatna partia prezesa Kaczyńskiego - uznał były wicepremier.

Gość "Faktów po Faktach" zwrócił uwagę na częstotliwość spotkań Jarosława Kaczyńskiego z austriackim deweloperem, do których miało dojść 20 razy w ciągu roku.

- Pytanie, ile razy się spotykał z ministrami swojego rządu w tym czasie - pytał retorycznie. - Okazuje się, że prezes nie zajmuje się Polską, tylko własnymi interesami - dodał.

"Fatalny błąd"

Prezes Jarosław Kaczyński skierował wezwania przedsądowe do Platformy Obywatelskiej i Ryszarda Petru, w których domaga się przeprosin za komentarze po publikacji. Chce także przeprosin od Agory SA, wydawcy "Gazety Wyborczej".

Były wicepremier przekonywał, że grożenie przez Kaczyńskiego pozwami sądowymi to "fatalny błąd", bo prezes PiS musi liczyć się z tym, że zeznania potencjalnych świadków mogą okazać się dla niego "miażdżące".

"Liczymy, że prokuratura będzie działała"

Siemoniak odniósł się także do wniosków do prokuratury, złożonych w tej sprawie przez Platformę Obywatelską. - Liczymy na to, że prokuratura będzie działała. To są tak oczywiste fakty, że nie można ich zamieść pod dywan - uznał.