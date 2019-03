"To nie trzynasta emerytura, tylko jednorazowy dodatek na dwa tygodnie przed wyborami"

To wygląda na desperacką akcję, a nie przygotowany plan - ocenił w TVN24 w "Rozmowie Piaseckiego" poseł i wiceszef PO Tomasz Siemoniak, odnosząc się do przedwyborczych obietnic PiS. Jego zdaniem trudno komentować te pomysły, bo "PiS nauczył nas tego, żeby czekać do końca i patrzeć na zapisy". Odnosząc się do propozycji "trzynastej emerytury", powiedział, że to "tylko jednorazowy dodatek na dwa tygodnie przed wyborami".

"Piątka Kaczyńskiego to dwie wieże, koperta, Kujda, PCK i KNF" Zależy im tylko... czytaj dalej » Zaprezentowane pod koniec lutego na partyjnej konwencji propozycje programowe, nazywane "piątką Kaczyńskiego", to wprowadzenie świadczenia 500 plus od pierwszego dziecka bez kryteriów dochodowych, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych - przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

"Ciężko coś w ciemno popierać"

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak komentował w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 przedwyborcze obietnice Prawa i Sprawiedliwości.

- To wygląda na desperacką akcję, a nie jakiś przygotowany plan - powiedział. - Trudno odnosić się do czego, czego w tym momencie nie ma, do czegoś, co było wystąpieniem prezesa i jest silnie propagandowo promowaną "piątką" - podkreślił Siemoniak.

Jego zdaniem "Prawo i Sprawiedliwość jeszcze niespecjalnie coś położyło na stole". - Zobaczymy, co tam dokładnie będzie, diabeł tkwi w szczegółach - zaznaczył.

- PiS nauczył nas tego, żeby czekać do końca i patrzeć na zapisy. Ciężko coś w ciemno popierać. Jeśli będzie rzeczywiście 500 plus na każde dziecko, to my od dwóch lat mówimy, że najważniejsza jest decyzja o pierwszym dziecku i że warto tę decyzję wspierać. Więc zagłosujemy zapewne za. Natomiast co PiS na sam koniec położy, jakie będą kruczki i haczyki, trudno mi powiedzieć - dodał.

"To nie jest trzynasta emerytura, tylko jednorazowy dodatek"

"Piątka Kaczyńskiego" to żaden problem? "Tak robił swego czasu Gierek" Zdaniem premiera... czytaj dalej » Odnosząc się do zapowiedzi przyznania tak zwanej trzynastej emerytury, Siemoniak stwierdził, że "to, co PiS proponuje, to nie jest trzynasta emerytura, tylko jednorazowy dodatek na dwa tygodnie przed wyborami".

Na uwagę prowadzącego, że premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że "jeśli budżet będzie stać", to takie świadczenie zostanie utrzymane, Siemoniak odparł: - "Jeśli budżet będzie na to stać", czyli jest to warunkowe. O innych rzeczach nie mówi "jeśli budżet będzie stać".

- Jesteśmy za tym, żeby takie świadczenie było, proponujemy to od dawna. Zobaczymy co PiS w tej kwestii położy na stół - dodał gość "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.