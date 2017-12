To są dwa lata kompromitacji, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii - mówił były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak (PO) w "Faktach po Faktach". Przekonywał, że "cały świat się śmieje z Antoniego Macierewicza".

W środę minister obrony narodowej Antoni Macierewicz na konferencji prasowej chwalił się sukcesami w ciągu dwóch lat swego urzędowania.

Spada odsetek osób, które chcą dymisji Macierewicza. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 59 procent... czytaj dalej »

- To było niezwykłe - skomentował Tomasz Siemoniak. - Tyle skandali, tyle dziwacznych wypowiedzi, tyle wydarzeń, które przykuwały uwagę opinii publicznej (...) sprawia, że rzeczywiście było to niezwykłe dwulecie. - I trzeba bardzo czarnego poczucia humoru, żeby się z tego cieszyć - dodał polityk Platformy Obywatelskiej.



Zaprzeczył twierdzeniom Macierewicza, jakoby po raz pierwszy w historii zrealizowano w pełni budżet na obronę. Zdaniem Siemoniaka było tak również m.in. w 2014 roku, gdy on sam stał na czele MON.



- Dziwię się bardzo, że minister Antoni Macierewicz akurat tym się chwali, bo bardzo łatwo to zdemaskować - dodał były szef MON.

Dwa lata kompromitacji

Siemoniak zauważył, że PiS przedłuża umowy, które podpisywane były jeszcze za rządów PO. Przekonywał, że w czasie, kiedy on był ministrem obrony, "modernizacja postępowała znacznie szybciej niż przez te dwa lata".



- Niech nie mówią o poprzednikach, bo już dwa lata minęły i trochę to już jest zużyty argument, tylko o tym, co minister Antoni Macierewicz obiecał na początku 2017 roku i co mamy teraz - skwitował Siemoniak. Podkreślił, że w polskiej armii nie ma m.in. zapowiadanych rakiet Patriot, śmigłowców i dronów bojowych.

- To są dwa lata kompromitacji, jeśli chodzi o modernizację. I takie pospieszne konferencje nie robią na nikim wrażenia - ocenił były minister obrony narodowej.

Największy szkodnik polskiej polityki

Siemoniak wyraził nadzieję, ze w ramach rekonstrukcji rządu dojdzie do dymisji Antoniego Macierewicza "i pojawi się z PiS-u ktoś w miarę odpowiedzialny, w miarę rzetelny i uprzątnie tę stajnię Augiasza".



- Martwię się bardzo, bo ktokolwiek przyjdzie po Macierewiczu czy po PiS-ie, będzie miał ogromne problemy z przywróceniem modernizacji w Polsce i też z przywróceniem elementarnej wiarygodności. Cały świat się śmieje z Macierewicza - ocenił Siemoniak. Jego zdaniem dzieje się tak między innymi dlatego, że "nie ma obietnicy, której by dotrzymał Macierewicz".



Przyznał, że premier Morawiecki, prezydent Duda i prezes Kaczyński na pewno widzą nieudolność obecnego ministra obrony narodowej, bo jego zdaniem, "niemożliwe, żeby nie widzieli tej totalnej porażki".



- Mam nadzieję, że ten największy szkodnik w polskiej polityce po 1989 roku zostanie odsunięty. Niech się zajmie czymkolwiek innym - podsumował Siemoniak.

Oglądaj Wideo: tvn24 Siemoniak: mam nadzieję, że Macierewicz zostanie usunięty ze stanowiska Jest jakaś granica kompromitacji

Siemoniak odniósł się również do słów ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, który w wywiadzie dla radiowej Jedynki powiedział, że w momencie podpisania ustaw o SN i KRS skończył się w Polsce komunizm.



- Jak on może takie głupoty opowiadać? - pytał. Uznał, że słowa Mariusza Błaszczaka są "kompletnie niepoważne".



- Jest jakaś granica kompromitacji i mimo wszystko ministrowie rządu Rzeczypospolitej - dużego, dumnego kraju - nie powinni takiej granicy przekraczać - ocenił. Dodał, że takie słowa "zafałszowują" język i historię i obrażają "miliony Polaków".