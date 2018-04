"To była konwencja tłustych, zadowolonych kotów"





To populistyczne obietnice. Na konwencji PiS zobaczyłem wszystkie grzechy partii rządzącej - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceszef PO i były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Odniósł się do propozycji przedstawionych w sobotę podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy.

"Pięć celnych ciosów" premiera? "Trochę wiedzy i okazuje się, że to banialuki" Toczy się mecz... czytaj dalej » Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę m.in. obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc., obniżkę składek ZUS dla małych firm, wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, nowy fundusz dróg lokalnych w wysokości co najmniej 5 mld zł.

Z kolei wicepremier Beata Szydło zapowiedziała projekty rozwiązań dedykowanych matkom, m.in. premie za szybkie urodzenie drugiego dziecka oraz program darmowych leków dla kobiet w ciąży o roboczej nazwie "Mama plus".

"Populistyczne obietnice"

Tomasz Siemoniak ocenił w "Jeden na jeden", że to "populistyczne obietnice". Pytany, czy uważa, że PiS nie znajdzie pieniędzy na realizację zapowiedzi, wiceszef PO odpowiedział: - Znajdą pieniądze na leki dla ciężarnych kobiet, ponieważ prawie nie biorą żadnych leków.

- Będzie obniżka CIT dla małego procenta (przedsiębiorców - red.), bo wszyscy mali przedsiębiorcy płacą PIT. To są tego rodzaju propozycje - podkreślił.

Powiedział, że na konwencji PiS zobaczył "wszystkie grzechy partii rządzącej". - Rządziliśmy, wiem jak wyglądały konwencje, gdzie siedzą sami faceci w garniturach, którym się nie chce wstawać, którzy już myślą, że za chwilę zasiądą w swojej limuzynie. To była konwencja tłustych, zadowolonych kotów z nagród, wysokich pensji - ocenił.

Jedna z najniższych stawek w Unii Europejskiej. Małe firmy skorzystają na pomyśle premiera Niższy podatek... czytaj dalej » Siemoniak zauważył, że wśród propozycji PiS nie znalazły się m.in. kwota wolna od podatku, darmowe leki dla seniorów. - Zostawiają stare obietnice, a zgłaszają jakieś zupełnie nowe - zaznaczył.

Siemoniak: pokazaliśmy własny program

Pytany o konkretne propozycje ze strony PO przypomniał, że jego partia miała konwencję w październiku zeszłego roku, na której pokazała program samorządowy.

Zaznaczył, że PO mówiła wówczas m.in. o trzynastej emeryturze, likwidacji biurokracji, likwidacji urzędów wojewodów. - Ta sobotnia konwencja (PO - red.) była regionalna, mazowiecka, po to, żeby pokazać, że się dogadaliśmy na Mazowszu z Nowoczesną - powiedziała.

Podczas tego spotkania liderzy PO i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer poinformowali, że obie formacje wystartują wspólnie w wyborach samorządowych pod nazwą "Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska".