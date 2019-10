Siemoniak: z wypowiedzi Tuska odczytuję, że jest gotowy wystartować

Mam wielką nadzieję, że Donald Tusk jest gotów wystartować w wyborach prezydenckich. Jego wypowiedzi to potwierdzają - komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO. Jego zdaniem Tusk jest politykiem, "którego serce jest w Polsce".

W środę szef Rady Europejskiej Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami - odnosząc się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Polsce - podkreślał, że "najważniejszą rzeczą jest wybranie kandydata, który będzie miał szansę wygrać". Na pytanie TVN24, czy sam ewentualnie zdecydowałby się na start w wyborach prezydenckich, Tusk odparł, że "jeżeli pojawi się taka jednoznaczna wola, żeby wspólnie budować kandydaturę, która ma największe szanse na zwycięstwo, to nikt nie powinien się wahać".

W czwartek w Brukseli z Tuskiem spotkał się Grzegorz Schetyna, szef PO i lider Koalicji Obywatelskiej.

"Z wypowiedzi Donalda Tuska odczytuję, że jest gotowy"

Najpierw konsultacje, potem kandydatura. Schetyna u Tuska i pytania o prezydenturę Najpierw... czytaj dalej » W poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o wyborach prezydenckich i słowach Tuska mówił Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Ja z wypowiedzi Donalda Tuska odczytuję, że jest gotowy [do startu w wyborach prezydenckich - red.], ale chce wiedzieć, na czym stoi - mówił.

Siemoniak podkreślał, że "Tusk nie uważa się za kogoś, kto jest ponad polską polityką, kogoś wielkiego, kto przyjeżdża na białym koniu, tylko mówi: 'sprawdźmy to i wybierzmy najlepszego kandydata opozycji'".

- Moim zdaniem to jest bardzo odpowiedzialne podejście - ocenił gość "Rozmowy Piaseckiego".

"To jest polityk, którego serce jest w Polsce"

- Może ja jestem zbyt blisko Donalda Tuska i nie jestem obiektywny, ale mam wielką nadzieję i te wypowiedzi to potwierdzają, że jest gotów - ocenił Siemoniak.

Dodał, że Tuskowi "Polska leży na sercu". - Kto myśli, że Donald Tusk woli siedzieć w Brukseli czy w Nowym Jorku i patrzeć na to, co się dzieje, ten się bardzo myli. To jest polityk, którego serce jest w Polsce - przekonywał wiceszef Platformy Obywatelskiej.

"Trzeba bardzo dokładnie zbadać i rozpoznać sytuację"

Siemoniak był pytany, w jaki sposób zostanie wyłoniony kandydat opozycji na prezydenta. Wskazywał, że "są różne możliwości". - Przede wszystkim trzeba bardzo dokładnie zbadać i rozpoznać sytuację - podkreślił. - Będzie jeszcze kampania i tutaj zdolności Donalda Tuska są ogromne. Pamiętamy, gdy wsiadał w "Tuskobus" i potrafił zmieniać wyniki wyborów - powiedział wiceprzewodniczący PO.

Kidawa-Błońska rzuci wyzwanie prezydentowi? Najnowszy sondaż daje jej szanse Gdyby doszło do... czytaj dalej » Zaznaczył jednocześnie, że "nie wyklucza też prawyborów", które byłyby "wewnątrzkoalicyjne".

- Jesteśmy przed rozmowami z partnerami. Myślę, że zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz [prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego - przyp. red.], jak i Robert Biedroń [lider Wiosny - red.] widzą sondaże i widzą, że politycy Koalicji Obywatelskiej mają największe szanse. Będziemy rozmawiali. Trudno mi sobie wyobrazić prawybory, w których trzy, czy pięć partii ma decydować - zaznaczył.

"Powinniśmy do grudnia być gotowi"

Gość TVN24 dodał, że jest dla niego "absolutnie oczywiste", że w drugiej turze wyborów kandydat opozycji powinien dostać poparcie wszystkich opozycyjnych ugrupowań.

- Uważam, że w drugiej turze będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, bądź inny polityk Koalicji Obywatelskiej, bo jesteśmy największym ugrupowaniem z największym potencjałem kampanijnym. Natomiast taka umowa absolutnie powinna w opozycji obowiązywać - kto jest w drugiej turze, ten ma bezwarunkowe poparcie całej opozycji - podkreślił Siemoniak.

Dodał, że krańcową datą na wyznaczenie kandydata na prezydenta jest grudzień.

- Powinniśmy do grudnia być gotowi po to, żeby po nowym roku poświęcić się tylko kampanii wyborczej - zaznaczył wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.