Szef sztabu PiS: chcemy samorządowców, którzy nie będą kontestowali rządu

Video: tvn24

"Ogromnie ważna jest uczciwość"

Prezes PiS podkreślił, że polska prawica wyciągnęła wnioski z historii i wie, że sukces wyborczy przychodzi wówczas, gdy panuje jedność, działanie dla dobra publicznego, kiedy odrzucane są spory. - Ogromnie ważna jest uczciwość, musimy o tym pamiętać, przypominać i być pokorni wtedy, kiedy popełniamy błędy, bo błędy się zdarzają - mówił Kaczyński - Kiedy one są, trzeba umieć przeprosić, naprawić, cofnąć się i myśmy pokazali, że to potrafimy i mam nadzieję, że społeczeństwo to widzi i że to wszystko doceni - dodał.

