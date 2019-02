"Parę osób jest wręcz kultowo zakochanych w tym filmie"





»

Jest coś magicznego, jakiś element związany z tym rodzajem przedstawienia miłości przez Pawła - podkreślał odtwórca głównej roli męskiej w "Zimnej wojnie" Tomasz Kot. Aktor w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN mówił o reakcji amerykańskiej publiczności i o szansach filmu Pawła Pawlikowskiego na oscarowej gali, która odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek.

RELACJA NA ŻYWO Z 91. CEREMONII WRĘCZENIA OSCARÓW W NIEDZIELĘ 24 LUTEGO W TVN24.PL

"Zimna Wojna" - najnowszy film Pawła Pawlikowskiego - jest nominowany w aż trzech kategoriach do tegorocznych Oscarów. Ma szansę na statuetki za najlepszy film zagraniczny, dla najlepszego reżysera i za najlepsze zdjęcia.

"Moje ulubione filmy Oscarów nie dostawały". Pawlikowski o szansach "Zimnej wojny" Nie można tak... czytaj dalej » Odtwórca głównej roli męskiej Tomasz Kot pytany był przez reportera "Faktów" TVN Marcina Wronę, czy jego życie zmieniło się od czasu oscarowych nominacji.

"Jest coś magicznego"

- Bardzo się cieszę z tej przygody, wydaje mi się, że to jest i dla mnie, i dla Asi [Joanna Kulig - przyp. red.] po prostu przygoda, która trwa już od ponad pół roku - odpowiedział.

Stwierdził również, że film "trafia bardzo" do amerykańskiej publiczności. - Jest coś magicznego, jakiś jeden element związany z tym rodzajem przedstawienia miłości przez Pawła, który - jak trafi [do widza - przyp. red.] - to ten człowiek należy do filmu - zaznaczył aktor.

- To nie jest tak, że sto procent mówi: wow, Polacy, zmieniliście moje patrzenie na świat. Natomiast parę osób jest wręcz kultowo zakochanych w tym filmie - tłumaczył Kot. Jak dodawał, "pytają o Pawła, o szczegóły, jak rozwiązaliśmy to technicznie".

Miłość w trudnych czasach

"Zimna wojna" to opowieść o trudnej miłości. Wiktor (Tomasz Kot) poznaje Zulę (Joanna Kulig) w 1949 roku podczas przesłuchań do nowo powstającego zespołu ludowego Mazurek. Grupa ma być wizytówką kulturalną PRL-u. Wiktor angażuje Zulę do zespołu. Nie ukrywa swoich intencji - ma zamiar ją uwieść. Rodzi się między nimi wieloletni romans.

Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku w Polsce i budzącej się po koszmarze wojny do życia Europie. W tle wybrzmiewa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami z paryskich barów minionego wieku.