Timmermans przedstawi efekt dialogu z Polską

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawi w poniedziałek na spotkaniu ministrów do spraw europejskich krajów Unii stan rozmów prowadzonych pomiędzy Polską i Komisją Europejską na temat praworządności. Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej nie komentuje doniesień przekazywanych przez europosła PiS Karol Karski, według których Polska wypracowała już wstępne porozumienie z Komisją Europejską.

Podczas ostatnich negocjacji z przedstawicielami polskich władz Timmermans zapowiadał, że do 14 maja powinno zostać wypracowane wstępne porozumienie pomiędzy stronami w tej sprawie.

Europoseł Karol Karski (PiS) powiedział w niedzielę, że porozumienie zostało już zawarte przez premiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.

Sprawa "praktycznie zamknięta"

"Musimy renegocjować unijne traktaty, by zatrzymać duszenie się Włoch" Jednym z... czytaj dalej » - Pozostały do wyjaśnienia formalne kwestie pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. To się odbywa, jeśli już się nie odbyło. Sprawa jest praktycznie zakończona - powiedział Karski.

Jego zdaniem, kwestia dialogu w sprawie praworządności jest "praktycznie zamknięta".

- Ustawy dotyczące sądownictwa w Polsce zostały zmienione. Niezależnie od tego, czy sprawa zostanie całkowicie formalnie zamknięta na spotkaniu ministrów do spraw europejskich w Brukseli, w którym weźmie udział Timmermans, czy też stanie się to nieco później, jest to już przesądzone. Trudno sobie wyobrazić, że porozumienie zawarte przez premiera Morawieckiego i przewodniczącego Junckera nie zostanie zrealizowane. Widać gołym okiem, że tą sprawą Bruksela przestaje żyć - zaznaczył europoseł.

Polska otwarta na postulaty

Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej nie komentuje informacji medialnych, według których Polska wypracowała już wstępne porozumienie z Komisją Europejską.

Na początku maja Czaputowicz spotkał się w Brukseli z Timmermansem. Po spotkaniu wiceszef Komisji Europejskiej podkreślił, że porozumienie z Polską nie zostało jeszcze osiągnięte, ale rozmowy zmierzają w dobrym kierunku. Czaputowicz zapewnił z kolei w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli, że Polska chce wykazać otwartość na postulaty, aby zamknąć spór, i dodał, że strona polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji.

Źródło: PAP Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz



W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została już przedyskutowana przez obydwie strony.

Rozmowy o budżecie

Oprócz kwestii dotyczących praworządności w poniedziałek ministrowie będą omawiać przygotowania do szczytu Rady Europejskiej 28-29 czerwca oraz propozycje Komisji Europejskiej dotyczące kolejnego siedmioletniego budżetu Unii.

Polskiej delegacji na poniedziałkowym spotkaniu ministrów będzie przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.