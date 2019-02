"Niektóre sprawy nawet się pogorszyły". Timmermans o praworządności w Polsce

Będziemy musieli działać, jeśli stosowanie środków dyscyplinarnych wobec polskich sędziów zadających pytania prejudycjalne stanie się czymś o charakterze strukturalnym - ostrzegł we wtorek wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Słowa te padły w Brukseli przed posiedzeniem unijnych ministrów do spraw europejskich, którzy kolejny raz będą zajmować się Polską w ramach procedury z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej.

"Nikt nie powinien ingerować w prawo sędziego do zadawania pytań do Trybunału"

Timmermans, który krótko rozmawiał z dziennikarzami, nie miał pozytywnego przesłania dotyczącego sytuacji praworządności w Polsce. - Niestety niewiele się zmieniło i niektóre sprawy nawet się pogorszyły - ocenił wiceprzewodniczący Komisji.

Wiceprzewodniczący KE zapowiedział, że przekaże ministrom informacje o wszystkich środkach dyscyplinarnych podejmowanych wobec sędziów. Jak zaznaczył, możliwość bezpośredniego zadawania przez sędziów pytań prejudycjalnych do TSUE jest czymś szczególnie ważnym.

- Każdy polski sędzia jest także sędzią europejskim, nikt nie powinien ingerować w prawo sędziego do zadawania pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zaznaczył Timmermans. - Jeśli to, że sędziowie mają do czynienia ze środkami dyscyplinarnymi, ponieważ zadają pytania trybunałowi w Luksemburgu, staje się czymś o charakterze strukturalnym, to oczywiście Komisja będzie musiała działać - dodał.

Postępowania wobec sędziów po pytaniach do TSUE

We wrześniu ubiegłego roku przed sędziowskim rzecznikiem dyscyplinarnym w charakterze świadków przesłuchiwana była między innymi sędzia Ewa Maciejewska z Łodzi, która zadała w końcu sierpnia pytanie prejudycjalne TSUE. Przed rzecznikiem wyjaśnienia w charakterze świadka składał też sędzia Igor Tuleya z Sądu Okręgowego w Warszawie, który na kanwie jednej ze spraw kryminalnych postanowił wystąpić z pytaniem do TSUE. Pytania sędziów dotyczą wykładni przepisów prawa unijnego w sprawie gwarancji niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce.



W grudniu rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab poinformował, że postępowanie wyjaśniające, w którym przesłuchani zostali sędziowie Maciejewska i Tuleya, zostało zakończone w związku z niepopełnieniem deliktów dyscyplinarnych.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów przekazał też wtedy, że prowadzone są dwa odrębne postępowania wyjaśniające w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych Trybunałowi Sprawiedliwości UE przez sądy okręgowe w Łodzi, Warszawie i w Gorzowie Wielkopolskim.

"Został uruchomiony represyjny system postępowań dyscyplinarnych"

Wydawany w Brukseli portal Politico sygnalizuje we wtorek, że prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz napisał w liście z 13 lutego do Fransa Timmermansa, że "w chwili obecnej został uruchomiony represyjny system postępowań dyscyplinarnych" wobec sędziów w Polsce.

"Jestem przekonany, że postępowanie w sprawach dyscyplinarnych przeciwko sędziom w takim systemie narusza ich prawo do sądu (...) praworządność i stanowi zagrożenie dla właściwej ochrony sądowej" - napisał Markiewicz.

Sędzia wezwał Timmermansa do "podjęcia odpowiednich działań", co - jak uściślił - może oznaczać, że Komisja jeszcze raz odeśle Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE "w związku z przepisami dotyczącymi postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom i działań politycznie zależnej KRS (Krajowej Rady Sądownictwa - red.)".

Artykuł 7

Od 20 grudnia 2017 roku Komisja Europejska przeprowadza procedurę z art. 7 unijnego traktatu wobec Polski. Odbywa się ona w ramach posiedzeń unijnych ministrów ds. europejskich. W jej konsekwencji UE może podjąć decyzje o sankcjach wobec Warszawy, choć potrzebuje do tego jednomyślności, a sprzeciwiają się temu Węgry, które same mają podobne problemy w relacjach z Brukselą.

Artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej daje Wspólnocie możliwość dyscyplinowania i karania państw, które naruszają jej wartości.

