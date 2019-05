Timmermans: Polacy nigdy nie pozwolą na wyprowadzenie Polski z Unii





- Jedynymi, którzy mogą stanąć na drodze do pełnienia przez Polskę wiodącej roli w Unii Europejskiej, są tylko i wyłącznie Polacy - powiedział w poniedziałek w Warszawie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Wziął on udział w debacie z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i byłym premierem, kandydatem Koalicji Europejskiej do europarlamentu, Włodzimierzem Cimoszewiczem. - Zatraciliśmy zdolność do działania ponad podziałami w najważniejszych sprawach, a dotyczy to nie tylko Polski, ale też innych krajów Unii Europejskiej - stwierdził Kwaśniewski.

Wiceszef Komisji Europejskiej w poniedziałek złożył wizytę w Warszawie, gdzie brał udział w debacie z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i byłym premierem, kandydatem Koalicji Europejskiej do europarlamentu Włodzimierzem Cimoszewiczem. Debata została zorganizowana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Timmermans: mogę wam doradzić, żebyście wybrali kierunek proeuropejski

Frans Timmermans w Warszawie: jesteście częścią naszej wielkiej europejskiej rodziny Polscy sędziowie... czytaj dalej » - Przez ostatnie 15 lat udało się Polsce osiągnąć niezmiernie dużo, razem osiągnęliśmy bardzo dużo, Polska zajęła miejsce wiodącego kraju w Unii Europejskiej. Jedynymi, którzy mogą stanąć na drodze do pełnienia przez Polskę roli wiodącego państwa w Unii Europejskiej, są tylko i wyłącznie Polacy - stwierdził Timmermans na briefingu po zakończeniu konferencji.

Zachęcał też Polaków, by w nadchodzących wyborach do PE "wybrali dobrze". - Mogę wam doradzić, żebyście wybrali kierunek proeuropejski, żeby był to wybór dobry, związany z zasadami, które stosują wszystkie państwa członkowskie oraz zgodne z tym, co Komisja Europejska chciałaby, żeby polski rząd wdrożył - powiedział Timmermans.

Zapytany o możliwość "polexitu" wiceprzewodniczący KE stwierdził, że "Polacy nigdy nie pozwolą na to, żeby jakakolwiek partia czy politycy wyprowadzili Polskę z Unii Europejskiej".

Timmermans mówił także, że jego zdaniem sto procent Polaków chce, by Polska odgrywała wiodącą rolę w Europie.

"Nowe niepokojące wydarzenia". Komisja Europejska nie wycofa skargi przeciwko Polsce Komisja... czytaj dalej » Opowiadał, że jego ojciec do dziś wspomina polskich żołnierzy wyzwalających Holandię podczas II wojny światowej, a ta przeszłość wojenna jest jeszcze jednym argumentem za silną obecnością Polski w UE.

Kwaśniewski: alternatywą nie jest powrót do przeszłości, do "Europy ojczyzn", tylko "koniec Europy jako wspólnoty"

Z kolei były prezydent Aleksander Kwaśniewski przekonywał, że głębokość podziałów politycznych w wielu krajach Unii, także w Polsce, jest dodatkowym argumentem, by 26 maja, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, "siły proeuropejskie uzyskały odpowiednie wsparcie wyborców".

- Bo - jak dodał - alternatywą nie jest powrót do przeszłości, do "Europy ojczyzn", tylko "koniec Europy jako wspólnoty", powrót nacjonalizmów i konfliktów.

Cimoszewicz: potrzebne wzmocnienie polityczne instytucji europejskich

Włodzimierz Cimoszewicz mówił, że powodem kryzysu jest to, że świadomość wielu ludzi nie nadąża za tempem zmian w świecie, więc chętnie słuchają oni populistów, odwołujących się do sytuacji znanych z przeszłości. Jego zdaniem remedium jest wzmocnienie polityczne instytucji europejskich, m.in. wspólnej polityki zagranicznej, obrony, społecznej, zdrowotnej i lepsze informowanie o działaniach UE.