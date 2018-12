Terlecki: możliwe "techniczne" zmiany w Kodeksie wyborczym





Nie przewidujemy żadnych większych zmian w Kodeksie wyborczym, raczej będą to zmiany o charakterze technicznym - zapowiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (Prawo i Sprawiedliwość). Dodał, że zmiany, które sprawdziły się w wyborach samorządowych, PiS będzie chciało też zastosować w wyborach parlamentarnych.

We wtorek w Sejmie odbyła się konferencja pod tytułem "Kontrola wyborów w roku 2018 i 2019 w aspekcie nowego Kodeksu wyborczego i zmieniającej się Polski".

Terlecki zapowiada "zmiany o charakterze technicznym"

"Mogliśmy oglądać konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym" W tym roku... czytaj dalej » Terlecki mówił podczas konferencji, że PiS w wyborach samorządowych wprowadziło pewne zmiany w Kodeksie wyborczym, które - jak ocenił - "nieco zmodyfikowały ordynację wyborczą". - Natomiast teraz takich zmian nie przewidujemy i raczej będą to zmiany o charakterze technicznym - poinformował wicemarszałek Sejmu.

Dodał, że te elementy, które sprawdziły się w wyborach samorządowych PiS, będzie chciał zastosować także w wyborach parlamentarnych. - Ale to jeszcze przed nami. Na początku roku Sejm w tej sprawie na wniosek naszego klubu będzie podejmować odpowiednie decyzje - zaznaczył Terlecki.



Terlecki przypomniał, że w przyszłym roku mamy przed sobą wybory do Parlamentu Europejskiego i do polskiego parlamentu, a za dwa lata - prezydenckie.



Jak ocenił, jeżeli w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych koalicja Zjednoczonej Prawicy nie osiągnie znaczącego wyniku, to opozycja może "odwrócić bieg wydarzeń". - To znaczy, że nie tylko wróci to, co było za naszych poprzedników, ale też nastąpią zmiany niekorzystne z pewnością z punktu widzenia przyszłości Polski. Musimy być na to przygotowani i musimy zrobić wszystko, żeby te wybory wygrać - mówił Terlecki.

Tegoroczne zmiany kodeksu wyborczego

PiS za nowelą ordynacji wyborczej do europarlamentu. "Chcecie ukraść mandaty" Klub Prawa i... czytaj dalej » Kodeks wyborczy w tym roku był nowelizowany dwukrotnie: w styczniu i czerwcu. Trzecia nowelizacja prawa wyborczego - dotycząca ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego - została w sierpniu zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.



Styczniowa nowela Kodeksu wyborczego wprowadziła między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która będzie liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. Zgodnie z nowelizacją rozpoczęta po tegorocznych wyborach samorządowych kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich będzie trwać pięć lat - dotychczas kadencja samorządów trwała cztery lata.



Wprowadzona została też między innymi zasada, że z głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.



Z kolei czerwcowa nowelizacja uchyliła uchwalone w styczniu przepisy dotyczące obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Wynikało to z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).