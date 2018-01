1400 połączeń i wiadomości online to bilans działającego od dwóch tygodni nocnego telefonu zaufania fundacji "Dajemy dzieciom siłę". Działa od godziny 20 do 2 nad ranem. Fundacja szuka pieniędzy, nie dostała bowiem rządowego dofinansowania. Na razie może pomagać tylko dzięki darczyńcom - pomogli Jakub Błaszczykowski i Kulczyk Foundation.

Telefony odbierają także w nocy, od 200 godzin. 1400 połączeń i wiadomości online to jak na razie bilans nocnego telefonu zaufania fundacji "Dajemy dzieciom siłę".

Sytuacje, które mogły skończyć się samobójstwem

Jedna trzecia Polaków aprobuje bicie dziecka. "Przekazujemy pałeczkę przemocy" Zbyt wielu... czytaj dalej » - Im później odbieramy telefon, tym on jest trudniejszy, tym jest to dłuższa rozmowa, bo rzeczywiście w nocy budzą się demony - mówi Lucyna Kicińska, koordynatorka programu pomocy telefonicznej. Jak dodaje, w ostatnim czasie ośmioro dzieci zostało uratowanych niemal w ostatniej chwili - były to bowiem sytuacje, które mogły skończyć się próbą samobójczą.

Telefon zaufania fundacji "Dajemy dzieciom siłę" od ponad 9 lat działał od godziny 12 do 20. W zeszłym roku fundacja po raz pierwszy nie otrzymała rządowego dofinansowania na tę formę pomocy. Pomogli im Kulczyk Foundation i piłkarz Jakub Błaszczykowski, opłacając całoroczny nocny dyżur.

- Daje nam to naprawdę dużą satysfakcję i chcemy to rozwijać - przyznaje Błaszczykowski.

Szukają pomocy pod numerem 116 111

Według danych z ostatnich dwóch tygodni pod numer 116 111 dzieci dzwonią w sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym, relacjami z rówieśnikami i rodziną, przemocą, ale także seksualnością i dojrzewaniem.

Telefon zaufania dla dzieci bez rządowej dotacji. Nie raz ratował życie Telefon zaufania... czytaj dalej » - Obłożenie telefonów zaufania dzwoniącymi dziećmi świadczy niestety dobitnie o tym, że bardzo wiele dzieci nie znajduje w swoim otoczeniu osób, które postrzegałyby jako wystarczająco zainteresowane ich losem i takich, na których pomoc chciałyby liczyć - mówi doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca.

Na zapotrzebowanie na anonimowe telefoniczne porady i wsparcie najmłodszych reaguje również Rzecznik Praw Dziecka. Telefon działający przy jego biurze działa pięć dni w tygodniu od godziny 8.15 do 20.00. O wydłużenie tych godzin apelowała do rzecznika minister edukacji narodowej.

"Decyzja polityczna"

- Zwracałem się do parlamentu o zwiększenie środków na działalność etatową, żeby móc poszerzyć działalność telefonu o weekendy i godziny nocne. Niestety, nie uzyskałem tutaj wsparcia, ten budżet nie został zwiększony, co niedobre jest z perspektywy dzieci, ale taka jest decyzja polityczna - podkreśla Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

Fundacja "Dajemy dzieciom siłę" wciąż szuka pieniędzy na telefoniczną pomoc dzieciom.

Oglądaj Wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN 07.11.2017 | Telefon zaufania dla młodzieży czynny dłużej. Pomógł Jakub Błaszczykowski