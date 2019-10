"Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie młodego pokolenia". Apel "S" przed Tęczowym Piątkiem

Video: tvn24

Tęczowy piątek w szkołach (fragm. programu "Polska i Świat"...

21.10 | Akcja była organizowana do tej pory razy, ale dopiero teraz wzbudziła tak duże kontrowersje. Do tego stopnia, że do dyskusji włączył się Episkopat Polski i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niektóre szkoły z akcji zrezygnowały. O akcji "Tęczowy Piątek", jej idei i jej przeciwnikach, (fragm. programu "Polska i Świat" z 31 października 2018 roku).

