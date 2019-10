Nurkowała w Dolinie Pięciu Stawów, straciła przytomność

Video: tvn24

25.08 | - Czy jestem bohaterem? Nie wiem. Po prostu zrobiłem to, co uważam za stosowne - powiedział w rozmowie z TVN24 Robert Szulc, ratownik medyczny z Łodzi, który pomagał w akcji ratunkowej po gwałtownej burzy w Tatrach. Będąc z rodziną na wakacjach z rodziną, zgłosił się do pomocy w zakopiańskim szpitalu. W małopolskich placówkach przebywa nadal 27 poszkodowanych w wyniku burzy.

