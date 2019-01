Taśmy Kaczyńskiego. Fragmenty nagranej rozmowy

"Gazeta Wyborcza" opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i między innymi Grzegorza Jacka Tomaszewskiego, członka rady nadzorczej spółki Srebrna oraz austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera.

Fragment pierwszy

Jarosław Kaczyński: Doszły nowe elementy, operacja [Jana - przyp. red.] Śpiewaka. Nowego kandydata na prezydenta.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Wiem, wiem, wiem.

Jarosław Kaczyński: Postawił zarzuty: partia buduje wieżowiec.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: No tak, znaczy, no właśnie.

Taśmy Kaczyńskiego. "Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie" "Gazeta Wyborcza"... czytaj dalej » Jarosław Kaczyński: Krótko mówiąc, no, póki nie będą rozstrzygnięte, po pierwsze, nie dostaniemy wuzetki [popularne określenie warunków zabudowy, bez których nie można rozpocząć inwestycji - przyp. red.], jak nie wygramy tych wyborów, po drugie, w tej chwili jest jeszcze do tego atak z jeszcze jednej strony.

Gerald Birgfellner: [niezrozumiałe - przyp. red.].

Tłumaczka: Jedno z drugim nie ma za bardzo nic...

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Można by storpedować taką narrację, bo przecież to nie partia w końcu buduje.

Jarosław Kaczyński: No dobrze, to nie ma żadnego znaczenia w takich kampaniach jest. Ja jestem w fundacji [Instytut Lecha Kaczyńskiego - red.], to zupełnie wystarczy [niezrozumiałe słowo - red.], to, to nie ma żadnych szans. To nie do obrony.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Znaczy oficjalnie do obrony, tylko, że w medialnym ataku.

Jarosław Kaczyński: No, ale mi chodzi o medialny atak. To jest polityka.

Oglądaj Wideo: Gazeta Wyborcza Taśmy Kaczyńskiego. "Wiem, że ta robota była robiona dla nas"

Fragment drugi

Tłumaczka: No i dlatego Gery mówi: a co myślisz ci się stanie, jak damy sprawę do, do sądu, tak jak wasz moment teraz był, bo w tej chwili wszyscy pracowali pod tajemną nazwą, nie, nie Srebrna.

Jarosław Kaczyński: No to odpowiadam.

Tłumaczka: A co się stanie, jak to wyjdzie?

Jarosław Kaczyński: No to...

Tłumaczka: To będzie przecież medialnie jeszcze gorzej, niż gdyby się po cichu pracowało dalej.

Gerald Birgfellner: …

Jarosław Kaczyński: No, ale to dobrze, problem polega na tym, że ja innej możliwości, żeby zapłacić, nie chcę was oszukiwać, nie widzę tego. Wiem, że ta robota była robiona dla nas, i wiem o tym, że trzeba zapłacić, a ja innej możliwości w tym niż właśnie tego rodzaju droga, nie widzę.

Tłumaczka: Nie widzisz.

Jarosław Kaczyński: Nie widzę, przynajmniej.

Tłumaczka: Jeśli dla pani Goss by była partia tak ważna, to znaczy, to by się zgodziła przy rozmowie przy stole, a nie żeby zrobić presję.

Jarosław Kaczyński: Ale zrozum, że pani Goss to tutaj w ogóle się nie liczy, ona się w ogóle z tego wycofuje. Wystarczą dwa podpisy, ale się nie podpisze też i pani ta...

Tłumaczka: Kujda.

Jarosław Kaczyński: Kujda. I nie zatwierdzi tego rada nadzorcza.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Rada nadzorcza.

Jarosław Kaczyński: Nie zatwierdzi, nie zatwierdzi tego rada nadzorcza, nie zatwierdzi tego.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Nie, bo nie będzie podstaw do tego, żeby...

Tłumaczka: …

Jarosław Kaczyński: I to nie jest tak, że to oni sobie to wymyślili, tylko podstaw nie ma, pamiętajcie, że w tej chwili nie ma podstaw prawnych, by to wypłacić, taka jest...

Oglądaj Wideo: Gazeta Wyborcza Taśmy Kaczyńskiego. "Jakby tutaj zrobić 30 procent, to ile by to było?"

Fragment trzeci

Gerald Birgfellner: …



Tłumaczka: W Gdańsku tam ma siedzibę taką, holding i wszystkich nieruchomości, znaczy, i gruntów, które do nich należą, i on to porozdawał różnym partnerom i firmom, które robią management. I bank już powiedział, dwa, dwa...



Jarosław Kaczyński: – Dobrze słyszeć, bo ja dzisiaj będę z nim rozmawiał, nie wiedziałem.



Grzegorz Jacek Tomaszewski: Z ojcem Tadeuszem będziesz? Ale ty jedziesz do niego, czy on do ciebie przyjedzie?



Jarosław Kaczyński: Nie, tu w Warszawie.



Tłumaczka: To, proszę, zapytaj.



Gerald Birgfellner: …



Jarosław Kaczyński: (niezn. słowo) to będzie pewnie o polityce rozmowa.



Grzegorz Jacek Tomaszewski: O polityce?



Tłumaczka: To zapytaj go, bo bank Pekao sfinansował mu jeden ten projekt za Marriottem, za hotelem Marriott, to już jest wybudowany, a drugi będzie obok Srebrnej. Dokładnie nos w nos budowany. Też jego, to są aktualne informacje przez pana, pana od banku Pekao SA. Bo oni płacili za ten projekt, więc wiedzą. Więc wiedzą, z kim on zrobił to partnerstwo 70/30. On powiedział, mnie ten projekt nie interesuje. 30 procent chcę mieć swoje, wy róbcie, wy się na tym znacie, więc ten jeden tower już stoi, a drugi będzie obok Srebrnej.



Jarosław Kaczyński: Ale to, jakby tutaj zrobić 30 procent, to ile by to było?



Tłumaczka: …



Grzegorz Jacek Tomaszewski: 300 milionów.



Jarosław Kaczyński: Jakie 300 milionów?



Grzegorz Jacek Tomaszewski: Bo z miliarda 30 proc. to jest 300 milionów, jakby nie patrzył.



Gerald Birgfellner: …



Jarosław Kaczyński: Ile by to było rocznie?



Tłumaczka: Przy 250...



Jarosław Kaczyński: Dostaje 30 procent rocznych dochodów, no.



Grzegorz Jacek Tomaszewski: A dochodów?



Tłumaczka: Dochodów, no.



Grzegorz Jacek Tomaszewski: Myślałem, że sprzedał.



Tłumaczka: Nie, to jest jego, on to chce przecież mieć na tym non stop dochód.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W ROZMOWIE, za "GW":

Jarosław Kaczyński (JK) – prezes PiS, poseł, członek rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, pełnomocnik Fundacji na zgromadzenie wspólników spółki Srebrna

Grzegorz Jacek Tomaszewski (GJT) – zwany „kuzynem” Kaczyńskiego, cioteczny brat prezesa PiS, członek rady nadzorczej spółki Srebrna, prezes zależnej od Srebrnej spółki Forum, wydawcy "Gazety Polskiej Codziennie", członek zarządu spółki Niezależne Słowo, wydawcy "Gazety Polskiej", członek rady Fundacji Niezależnych Mediów

Gerald Birgfellner (GB) nazywany "Gerym" – austriacki deweloper działający w Polsce i w Czechach, od 6 czerwca 2017 do 11 lipca 2018 r. prezes spółki celowej Nuneaton powołanej przez Srebrną do realizacji budowy dwu wież bliźniaków na działce należącej do Srebrnej (niektóre uwagi GB po niemiecku trudne do odczytania, oznaczone wielokropkiem ...)

Tłumaczka (T) – wspólniczka Birgfellnera (niektóre jej uwagi po niemiecku trudne do odczytania, oznaczone wielokropkiem ...)

Osoba nieznana (S) – prawdopodobnie sekretarka

Czytaj też: komentarze polityków oraz wszystko o spółce Srebrna

Źródło: tvn24.pl Taśmy Kaczyńskiego i wieżowce Srebrnej. Co wiemy o tej sprawie?