"Prezes Kaczyński skromnie się odżywia, ubiera i żyje"





»

Byłem zaskoczony, niepocieszony i wkurzony - tak Tadeusz Cymański tłumaczył swój wczorajszy komentarz na temat przedstawionej przez prezesa PiS decyzji w sprawie obniżenia poselskich i senackich pensji. Poseł Solidarnej Polski w czwartek powiedział, że jest "wkurzony". W piątek w "Tak jest" w TVN24 zapewnił, że decyzja ta była "kontrowersyjna", ale "racjonalna".

Poseł Solidarnej Polski odniósł się do swojego czwartkowego wywiadu dla Radiu ZET. Pytany o komentarz do zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej obniżenia pensji parlamentarzystom, odparł, że "jest wściekły".

Dzień później w "Tak jest" w TVN24, Cymański wyjaśniał, że był "niepocieszony", "zaskoczony" oraz "wkurzony", a określenie "wściekły" było nieodpowiednie.

- To jest przykład tego, że jesteśmy ludźmi. (…) Powiedziałem to szczerze. Uważam, że ta decyzja jest kontrowersyjna - dodał.

Na pytanie prowadzącego program, czy ma wątpliwości co do decyzji prezesa Kaczyńskiego w sprawie obniżek wynagrodzeń, odparł, że "nie jest idiotą, by dzielić to, co jest silne, stałe i całe". Decyzję o zmniejszeniu uposażeń parlamentarzystów nazwał "racjonalną".

- Jestem gotowy poświęcić te 20 procent - zapewnił Cymański. - To nie jest warte, by poświęcać te wszystkie programy społeczne - dodał, podkreślając, że czekał 20 lat na taką politykę socjalną, jaką wdraża Prawo i Sprawiedliwość.

- Jestem gotowy wiele znieść, wiele zdzierżyć - podkreślił.

Kaczyński "ma serce na dłoni"

Zapytany o życie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który - jak podkreślał prowadzący program Andrzej Morozowski - żyje na koszt partii i państwa, Tadeusz Cymański odparł, że w jego opinii prezes Kaczyński to "bardzo skromny i uczciwy człowiek".

- Mamy silnego przywódcę. On pomagał różnym ludziom, oddawał pieniądze na schroniska, śmiali się z tego, ale serce ma na dłoni - zaznaczył poseł Solidarnej Polski. - Osądzajmy go sprawiedliwie. Doprowadza do szału przeciwników, bo jest świetny - dodał.

Do budżetu czy na Caritas? Zamieszanie w sprawie zwrotu nagród przez ministrów Nagrody wypłacone... czytaj dalej »

Gdy gospodarz "Tak jest", powołując się na tygodnik "Newsweek" powiedział, że Jarosław Kaczyński od wielu lat podróżuje z kierowcą, ma liczną ochronę, a to wszystko za pieniądze partyjne, Cymański odpowiedział: - Jeśli prezes zrobi błąd, to może ucierpieć milion ludzi. Dlatego te warunki, to nie jest komfort.

Według niego prezes PiS "skromnie się odżywia, ubiera i żyje". - To nie jest człowiek luksusów - przekonywał Cymański.

- To nie jest jego wina, że ma tak potężną pozycję. To jest jego zasługa wypracowana przez lata - podsumował polityk.

Oglądaj Cała rozmowa Andrzeja Morozowskiego z Tadeuszem Cymańskim