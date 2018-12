Nie żyje biskup Tadeusz Pieronek

Video: tvn24

Biskup Tadeusz Pieronek: ktoś, kto nami kieruje, uważa się...

06.11 | Szef MSZ Witold Waszczykowski w ubiegłym tygodniu oświadczył, że Polska uruchamia "procedury, które nie dopuszczą ludzi, którzy zachowują skrajnie antypolskie stanowisko, do przyjazdu do Polski". Dodał, że konsekwencje poniosą również osoby, które na poziomie administracyjnym nie dopuszczają do kontynuowania ekshumacji [chodzi o prace poszukiwawcze IPN] i renowacji polskich miejsc pamięci. Minister zapowiedział również, że będzie się zastanawiał, "czy rekomendować polskiemu prezydentowi wizytę na Ukrainie".

»