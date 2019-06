"Biorę w obronę rodziców, którym zdarzy się czasem stracić panowanie"

Video: tvn24

Gawkowski: klaps to wyraz wewnętrznej frustracji i braku...

04.06.| - To co pan mówi, to jest po pierwsze wyraz wewnętrznej frustracji, którą się wyładowuje na dziecku. Po drugie, jest to wyraz braku własnych kompetencji do wychowania dziecka - ocenił Krzysztof Gawkowski, zwracając się do Klawitera.

»