11.01 | Polski rząd nie dąży do wyjścia z Unii Europejskiej - zapewniał w czwartek w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Skomentował w ten sposób wywiad z Donaldem Tuskiem, w którym szef Rady Europejskiej stwierdził, że PiS podejmuje starania do opuszczenia europejskiej wspólnoty. - To jest absurdalna teza. Wygląda, jakby modlił się, (...) by taka perspektywa się pojawiła, bo byłoby mu wygodniej pełnić rolę polityczną w kraju - odparł na to wiceszef MSZ.

