Musimy wyjść z tego sporu w taki sposób, żebyśmy mieli poczucie, że z jednej strony reformy są obronione, a z drugiej strony spór z Brukselą jest zażegnany - podkreślał w dogrywce "Jeden na jeden" w tvn24.pl wiceszef MSZ Konrad Szymański. Komentował w ten sposób spór z Komisją Europejską w sprawie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jak dodał, nie lubi słowa "ustępstwa", jakiego w tym kontekście użył prezes PiS.

Szymański mówił o dwóch scenariuszach rozwiązania sporu z Komisją Europejską.

- Jest możliwe bardzo łatwe i gładkie zamknięcie tej nieszczęsnej kontrowersji (...), ale równie dobrze można wyobrazić sobie sytuację, gdzie wracamy do politycznej konfrontacji i konieczności głosowania na radzie. Ani Komisja Europejska, ani nikt inny nie może być pewny swojej racji - wskazywał wiceminister spraw zagranicznych.

Zdaniem gościa poniedziałkowej dogrywki "Jeden na jeden" kontekst polityczny, "gdzie Polska zachowuje się bardzo konstruktywnie i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom różnych stron", jest dla naszego kraju bardzo korzystny.

- Pozycja Polski w tym sporze rośnie. Sugerowałbym innym stolicom i Komisji Europejskiej, żeby równie sceptycznie podeszli do swoich szans w tym sporze. Mogą przegrać - ocenił wiceszef dyplomacji.

"Prawo daje szerokie możliwości"

Pytany, czy Polska jest gotowa na kolejne ustępstwa, Szymański odparł, że "nie ma poczucia, abyśmy uczestniczyli w procesie negocjowania ustępstw". - Gdyby to było takie proste, że wystarczy się cofnąć o pięć albo siedem kroków i sprawa jest zamknięta, to byłaby zamknięta dawno - tłumaczył.

Wiceszef MSZ ocenił jednocześnie, że Polska jest gotowa, żeby "tak sformułować reformy wymiaru sprawiedliwości, aby one ograniczyły wątpliwości międzynarodowych instytucji czy Unii Europejskiej".

- Prawo daje szerokie możliwości, żeby te same instytucje i te same intencje, które nigdy nie były sprzeczne z zasadą praworządności, wyrazić w sposób, który będzie akceptowalny dla drugiej strony. Pokazaliśmy, że to jest możliwe - podkreślił.

"Nie lubię tego słowa"

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zauważył, że Konrad Szymański ocenia tę sytuację inaczej niż prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w wywiadzie dla wPolityce.pl mówił wprost o "ustępstwach".

Wiceminister MSZ odpowiedział, że nie lubi słowa "ustępstwa". - Czasami to może sprowadzić sytuację do bardzo prostego meczu - argumentował.

- Staramy się, żeby tak nie było, bo gdyby tak miało być, na pewnym etapie kibice tego meczu mogliby spowodować nerwową atmosferę na boisku. My chcemy tę atmosferę uspokajać - zapewniał. - Nie chciałbym, żeby retoryka konfrontacji, współzawodnictwa, czasami nawet wojenna, dominowała w tym sporze, bo ona nie pomaga - dodał wiceminister.

Według Szymańskiego Polska musi wyjść ze sporu z Komisją Europejską "w taki sposób, żebyśmy mieli poczucie, że z jednej strony reformy są obronione, a z drugiej strony spór z Brukselą jest zażegnany".

- To jest dużo bardziej skomplikowane niż proste ruchy na linii przód-tył. To jest ciężkie zadanie, ale wierzę, że możliwe - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych w dogrywce "Jeden na jeden" w tvn24.pl.

Spór o praworządność

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one między innymi zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.

KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, aby nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane.

Komisja Europejska zapowiadała możliwość wycofania się z procedury artykułu 7, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty.

Odpowiedź na rekomendacje

Na początku marca rząd przekazał Komisji Europejskiej "Białą księgę" dotyczącą reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Według dokumentu nie ma jakiegokolwiek ryzyka politycznego wpływania na Sąd Najwyższy; spór o Trybunał Konstytucyjny jest zakończony, a polscy sędziowie mają bardzo mocne gwarancje niezawisłości.

Z kolei w połowie marca rząd przekazał KE odpowiedź na rekomendacje Komisji w sprawie prowadzonej procedury dotyczącej naruszenia zasad praworządności.

Z odpowiedzi, do której dotarła Polska Agencja Prasowa wynika, że polski rząd nie wycofuje się z żadnych przyjętych rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości i odrzuca zarzuty stawiane przez KE, ale jest gotowy do wspólnej oceny rezultatów przyjętych zmian.