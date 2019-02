Szydło "prosi o konkretne odpowiedzi" polityków Koalicji Europejskiej

Video: tvn24

Brejza i Kanthak o liście kandydatów PiS do europarlamentu

19.02 | Goście "Kropki nad i" odnieśli się także do ogłoszonej późnym popołudniem we wtorek listy "jedynek" i "dwójek" PiS do europarlamentu. - Statek zaczyna nabierać wody, trwa ewakuacja do Parlamentu Europejskiego - stwierdził poseł PO Krzysztof Brejza. Rzecznik MS Jan Kanthak mówił z kolei, że "gdybyśmy ogłosili zupełnie inną listę, to pan poseł Brejza powiedziałby dokładnie to samo".

