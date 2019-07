Neumann o "olbrzymich wyzwaniach". Horała: to puste obietnice





Przedstawiliśmy dzisiaj program, główne segmenty, o których będziemy mówić w kampanii. To są naszym zdaniem dla Polaków najważniejsze rzeczy do rozwiązania - przekonywał w "Faktach po Faktach" Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do sobotnich zapowiedzi Grzegorza Schetyny, szefa PO. Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że propozycje te są "zupełnie niewiarygodne".

Szef PO Grzegorz Schetyna w sobotnim wystąpieniu podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej pod hasłem "Uzdrowić Polskę" mówił o najważniejszych tezach programowych.

"Nie wystarczy być antyPiS-em". Szóstka Schetyny Zaczniemy od aktu... czytaj dalej » Przedstawił sześć - jak mówił - głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają". Zapowiedział m.in. związki partnerskie, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie trzynastej emerytury i radykalny program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do 2040 roku.

Horała: to puste obietnice

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała ocenił, że zaprezentowany przez Schetynę program jest "zupełnie niewiarygodny". - To puste obietnice. Program sprzeczny z tym, co politycy Platformy w znacznej mierze przez ostatnie cztery lata mówili. Ale przede wszystkim to jest program niewykonalny. Nie ma za nim konkretnych wyliczeń - ocenił.

- Jest jeden element - związki partnerskie, czyli paramałżeństwa homoseksualne - który bardzo wierzę, że Platforma wprowadzi. Zwrot Platformy na lewo, w kierunku LGBT i tęczowej flagi, był bardzo widoczny w ostatnich miesiącach - zaznaczył.

Przyznał, że w programie "są elementy, które warto docenić". - Głównym takim elementem jest zapowiedź tego, że wszystko, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, zostanie utrzymane. Co prawda nie wierzę, że to jest prawda, ale gdyby to była prawda, to jest to bardzo dobre - dodał Horała.

Neumann: to najważniejsze dla Polaków rzeczy

Sławomir Neumann zapewniał, że zapowiedź "wszystko co dane, będzie utrzymane" jest "poza dyskusją". - To mówimy jasno - podkreślił.

- Platforma dzisiaj przedstawiła program, główne segmenty, o których będziemy mówić w kampanii. To są naszym zdaniem dla Polaków najważniejsze rzeczy do rozwiązania - mówił.

Neumann stwierdził, że "wśród ludzi chorych, strach i przerażenie" budzi sytuacja, "kiedy muszą pojechać na SOR [szpitalny oddział ratunkowy - red.] i obawiają się, że poza traumą związaną z chorobą będą musieli kilkanaście godzin na SOR-ze przebywać". - My zrobimy tak, że będzie się oczekiwało godzinę na SOR-ze na decyzję lekarza co dalej z pacjentem - zapowiedział.

Schetyna: do końca będę namawiał PSL do wspólnego startu Zrobię wszystko,... czytaj dalej » Podkreślił, że "jest dzisiaj możliwe, żeby w ciągu godziny do pacjenta podszedł lekarz i po pierwszych badaniach stwierdził, jaki jest stan tego pacjenta i powiedział mu wyraźnie: 'pan będzie leczony w szpitalu, bo jest konieczność' albo 'pana zdrowie jest na tyle dobre, że wystarczy podać leki i idzie pan do domu'".

Zdaniem Neumanna "to jest kwestia organizacji pracy". - Oczywiście reforma ochrony zdrowia wymaga pieniędzy. Sześć procent PKB i 00 miliardów złotych, które możemy zdobyć w Unii, chcemy przeznaczyć na zdrowie. To jest priorytet - mówił polityk PO.

"Nie może być zgody politycznej na to, żeby rok w rok w Polsce umierało ponad 40 tysięcy osób"

Inny priorytet, o którym mówił Neumann, to ochrona środowiska. - Mówimy wyraźnie, że nie może być zgody politycznej na to, żeby rok w rok w Polsce umierało ponad 40 tysięcy osób w związku ze smogiem - podkreślił.

- Olbrzymim wyzwaniem jest też polityka senioralna, przywrócenie praworządności, demokracji, konstytucji w Polsce - wyliczał. Dodał, że "szkoła i edukacja to też jedna z sześciu propozycji". - Musimy dzisiaj ten bałagan, który zostawiła minister (Anna) Zalewska, uporządkować - powiedział gość "Faktów po Faktach".

Horała o rekrutacji podwójnego rocznika: zawsze tak było, że nie każdy się dostanie tam, gdzie sobie wymarzy

Odnosząc się do słów Neumanna o "bałaganie" w oświacie i problemów z rekrutacją podwójnego rocznika do szkół średnich, Horała zapewniał, że "jest miejsc w szkołach średnich więcej niż uczniów w roczniku".

- To, że nie każdy dostanie się tam, gdzie by chciał, gdzie sobie wymarzył, to tak zawsze było. Nie każdy pójdzie akurat do tej jednej szkoły, o której sobie wymarzy, bo to by oznaczało, że znacząco obniżamy poziom edukacji w Polsce. Zawsze będą szkoły lepsze i gorsze i zawsze do tych lepszych nie każdy się do stanie. Na tym między innymi polega to, że one są lepsze, że ci z najlepszymi wynikami się do nich dostają - stwierdził.