"Nie wystarczy być antyPiS-em". Szóstka Schetyny





Zaczniemy od aktu odnowy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko to, co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co jest niepraworządne - mówił w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna. Przedstawił sześć - jak mówił - głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje". Zapowiedział, że najwyższy czas wprowadzić związki partnerskie.

- Przez ostatnie miesiące odwiedzamy miasta i wsie w całej Polsce w ramach akcji #Porozmawiajmy. Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów i ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista: nie wystarczy być jedynie anty-PiSem, bo bycie anty-PiSem nie odzwierciedla tak naprawdę tego kim jesteśmy i za czym się opowiadamy - podkreślił Grzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu podczas drugiego dnia Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej pod hasłem "Uzdrowić Polskę".

Zapowiedział, że Koalicja - przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi - chce ponownie dotrzeć do wyborców, przedstawić jasny plan polityczny, który - jak wskazał - "sprawi, że Polakom będzie żyło się lepiej" i jasno argumentować, dlaczego warto pójść na wybory oraz zagłosować na KO.

- Nasza misja to pracować dla ludzi i im służyć, nawet kosztem politycznych sojuszy. Dlatego proponujemy Polkom i Polakom koalicję i partnerstwo ludzi dobrej woli, ale także aktywistów, ekspertów, lokalnych liderów, którzy - wiemy - są gotowi współpracować na rzecz obywateli, nie oczekując nic w zamian - oświadczył lider Platformy.

Schetyna zaprosił wszystkich do współpracy.

"Nowa polityka i zupełnie nowa Polska"

Podczas wystąpienia szef PO podkreślał, że program rządzenia Koalicji Obywatelskiej "nie będzie tworem politycznym i gabinetowym". - Będzie wynikał także, a może przede wszystkim z ludzkich potrzeb, trosk, po prostu z życia; będzie czerpał z pomysłowości i wiedzy obywateli - mówił.

- To będzie zupełnie nowa polityka i zupełnie nowa Polska - oświadczył.

Schetyna przedstawił też sześć - jak mówił - głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają".

Związki partnerskie, referenda

Na pierwszym miejscu wymienił wolność i demokrację. Szef PO podkreślił, że "Polacy kochają wolność bez względu na status materialny i wykształcenie".

Wskazał przy tym, że Polacy doskonale rozumieją, co to jest równość wobec prawa, szacunek dla instytucji, tolerancja i "że to wszystko składa się na ich wspólne, na nasze bezpieczeństwo".

- Doskonale wyczuwają, kiedy jest łamana (konstytucja) i chcą jej bronić, to jest natura wolnych ludzi. Dlatego zaczniemy od aktu odnowy demokracji, jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko to, co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co jest niepraworządne - podkreślił szef PO.

Przekonywał jednocześnie, że prawo musi być jasne i równe dla wszystkich, "gwarantujące niezależność sądów, równość i bezpieczeństwo wszystkich obywateli"

- Zaczniemy od aktu odnowy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko, to co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co jest niepraworządne. Prawo musi być jasne i równe dla wszystkich - podkreślił Schetyna.

- Chcemy, żeby referenda po zebraniu miliona podpisów miały charakter obligatoryjny, wprowadzimy głosowanie przez internet, absolutną jawność decyzji kadrowych i finansowych państwa. Stawiamy na samorząd i decentralizację, prawa kobiet muszą stać się oczywistością i codziennością - wskazał Schetyna.

- W końcu związki partnerskie: najwyższy czas je wprowadzić - podkreślił.

Wyższe pensje

Schetyna mówił, że jedną z kluczowych i oczekiwanych przez Polaków zmian są wyższe pensje.

- Niech państwo wreszcie zacznie szanować człowieka, który pracuje, nie można tylko bez końca dokładać mu ciężarów, nie może być jedynym, który nie skorzysta ze światowej koniunktury gospodarczej. To jest właśnie ten moment, w którym powinny urosnąć pensje - podkreślał.

- Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tys. zł brutto dostaną dodatkową premię za aktywność i za pracę. I to jest inwestycja przede wszystkim w młodych ludzi, dodatkowo przygotujemy dla nich, dla młodych, specjalny pakiet startowy, wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej, obiecujemy to - zadeklarował lider PO.

Mówił też, że dochód na rękę tych, którzy zarabiają płacę minimalną wzrośnie o ponad 600 zł.

- A ich płaca na rękę praktycznie zrówna się z tym, co widzą na pasku (z wypłatą - red.) - powiedział Schetyna.

- Wzrost pensji Polaków będzie naszym oczkiem w głowie, będziemy na to wpływać też w bardziej pośredni sposób, choćby przez likwidację barier w gospodarce. Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę - zapowiedział.

Krótsze kolejki do specjalisty

Schetyna zapewnił, że Koalicja Obywatelska będzie kontynuowała projekt europejskiej ochrony zdrowia. Zapowiedział, że termin oczekiwania do lekarza specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni.

- Czekanie miesiącami i latami na poradę musi się skończyć. Oczekiwanie na ostry dyżur nie może trwać dłużej niż 60 minut. Po godzinie każdy pacjent musi być po badaniach, diagnozie i lekarskiej decyzji - dodał.

Jak zaznaczył, "przyjazd na ostry dyżur nie może oznaczać wielu godzin niepewności i ludzkiego bólu".

Lider PO zapewnił też, że program walki z rakiem będzie prowadzony według europejskich standardów.

- To jest nasza twarda obietnica. W ciągu siedmiu lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Będzie to dotyczyło każdego zakątka kraju. Rak na wsi niczym nie różni się od raka w mieście - oświadczył Schetyna.

Zapowiedział też, że każdemu, kto przekroczy 50 lat, będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny obejmujący wszystkie konieczne badania.

Zdaniem Schetyny, "służbie zdrowia potrzeba więcej pieniędzy i dobrej organizacji, a mniej ideologii".

- Kobieta, która trafia do szpitala, musi przede wszystkim czuć się bezpiecznie, mieć pewność, że zajmują się nią najlepsi fachowcy. A nie wysłuchiwać nad swoim łóżkiem światopoglądowych kłótni. Nie pozwolimy na to - zadeklarował.

- Będzie pełna dostępność badań prenatalnych; opieka okołoporodowa na najwyższym europejskim poziomie. W tym oczywiście bezwarunkowa możliwość znieczulenia przy porodzie - wymieniał.

Lider PO dodał również, że po wygranych wyborach KO przywróci i rozszerzy program in vitro.

- Wprowadzimy też kalendarz szczepień na najwyższym europejskim poziomie. Nie może być tak, że dzieci rodziców, których na to stać, są szczepione na wszystkie choroby, a dzieci biedne tylko na niektóre - mówił Schetyna.

Pakiet dla osób z niepełnosprawnością, trzynasta emerytura

Szef Platformy zapowiedział szeroki pakiet dla osób z niepełnosprawnościami. - Oni potrafią wiele zdziałać, trzeba im tylko to umożliwić. To też jest miejsce, może nawet najważniejsze miejsce na prawdziwą a nie odświętną solidarność. I będziemy solidarni - podkreślił.

- Wprowadzimy turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku dla niepełnosprawnych, bez różnicy na region i status materialny - powiedział Schetyna.

Dodał, że "leki i wyroby medyczne za darmo dla niepełnosprawnych, to też musi być standard".

Schetyna zadeklarował, że postulaty opiekunów osób niepełnoprawnych będą priorytetem.

Zapowiedział również "szeroki program dla seniorów". - Trzynastą emeryturę należy utrzymać na stałe i uniezależnić od kaprysów władzy - oświadczył.

Wskazał, że będą budowane centra rehabilitacji i domy codziennego pobytu oraz domy opieki.

- W całej Polsce będzie dostępny program dla seniorów, który w Poznaniu skutecznie wprowadził prezydent Jacek Jaśkowiak - powiedział.

Jak wyjaśnił, chodzi o proste sprawy: - Darmową pomoc przy domowych naprawach, darmową taksówka do przychodni i zabiegi kosmetyczne.

Podkreślił, że projekt dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom budowany jest we współpracy z samorządowcami.

Podwyżki dla nauczycieli i więcej autonomii

Grzegorz Schetyna w swoim sobotnim wystąpieniu mówił również, że dziś szkoła "nie kojarzy się z szóstkami, tylko z koszmarnym bałaganem i tysiącami dzieci, które wpadły w pułapkę (byłej szefowej MEN Anny - red.) Zalewskiej".

- Nie będziemy już do tego zamieszania dokładali nowej reformy. Najpierw musimy posprzątać i uspokoić sytuację - oświadczył lider PO.

Jak zapowiedział, sojusznikami Koalicji Obywatelskiej będą samorządy i nauczyciele. - Jednym i drugim trzeba tutaj zaufać - zaznaczył Schetyna.

Zadeklarował, że Koalicja da nauczycielom obiecane podwyżki i więcej autonomii, a samorządom - pozwoli elastycznie kształtować sieć szkół.

Jak zapewnił, KO zależy na wyrównaniu szans młodzieży wiejskiej i miejskiej.

"Do 2030 roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów"

Lider PO mówił też, że w programie KO znalazł się m.in. punkt dotyczący czystego powietrza i wody.

- Świeże powietrze już tylko z nazwy jest świeże, a znalezienie czystego - wymaga wypraw i poszukiwań. Ogromne obszary Polski zagrożone są pustynnieniem. Już za naszego życia krajobraz Polski może zmienić się nie do poznania. Produkcja rolna może stać się niezwykle trudna, a w niektórych miejscach po prostu niemożliwa - mówił lider Platformy.

Według Schetyny "zmiany klimatyczne z trudem przebijają się do naszej świadomości". - Pamiętajmy, że nie jesteśmy wyspą, ani tym bardziej oddzielną planetą. Załamanie klimatyczne na świecie obejmie nas tak samo, jak innych. Musimy działać i musimy to traktować jako twarde zobowiązanie - podkreślił szef PO.

Zapowiedział, że w ciągu ośmiu lat Koalicja zredukuje zanieczyszczenie powietrze w Polsce do "poziomu w pełni bezpiecznego dla zdrowia". Jak wskazał, będzie temu służyć nie tylko wymiana pieców z dopłatą, ale też nowe podejście do energetyki.

- Zobowiązujemy się, że do 2030 roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 roku - w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 roku - w energetyce - zadeklarował Schetyna.

- Musimy Polskę posprzątać - oświadczył lider PO. Mówił, że należy wydać natychmiastowy zakaz sprowadzania śmieci do Polski oraz ograniczyć zużycie plastiku.

Przewodniczący Platformy zapowiedział też program "Dzika rzeka", który - jak tłumaczył - "uratuje i zwróci naturze najcenniejsze polskie rzeki i rzeczki". Podkreślił, że Koalicja przeprowadzi też projekt "Zielona Polska", który przewiduje zalesienie naszego kraju.