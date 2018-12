To był "weekend cudów". Wielki finał "Szlachetnej Paczki"

"Szlachetna Paczka" miała swój wielki finał. W tym roku wolontariusze rozwieźli paczki do blisko 17 tysięcy rodzin, którym pomogli Polacy. Obdarowana została m.in rodzina z podpoznańskiej Rokietnicy. Tam paczkę dla nich przygotował klub Enea Energetyk Poznań. - Jesteśmy zachwycone, że mogłyśmy pomóc i zobaczyłyśmy radość na twarzy tych ludzi. To chyba najważniejsze w tym wszystkim, to jest bezcenne - mówiły uczestniczki akcji.