"Szlachetna Paczka scala ludzi". Jeszcze można zdążyć przed "weekendem cudów"

Można przygotować paczkę wspólnie z przyjaciółmi lub rodziną - tak do włączenia się w akcję Szlachetna Paczka przekonywały w piątek we "Wstajesz i wiesz" aktorki Daria Widawska i Maja Bohosiewicz. Choć do "weekendu cudów", kiedy potrzebujący otrzymają prezenty, zostało już bardzo mało czasu, nadal są rodziny czekające na swoich darczyńców.

"Odkryłem niesamowitą akcję". Profesor Zimbardo wspiera Szlachetną Paczkę Światowej sławy... czytaj dalej » Rodziny w 670 miejscach w całej Polsce otrzymają prezenty w "weekend cudów" - 8 i 9 grudnia. W tegoroczną akcję zaangażowanych jest 14 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Nadal jednak są rodziny, które czekają na pomoc - od kilku do kilkudziesięciu w prawie każdym z województw. Szczegóły dostępne są na internetowej stronie Szlachetnej Paczki.

Innym sposobem na wsparcie akcji jest wpłacenie pieniędzy na konto fundacji.

"To nie jest tylko konkretna, fizyczna rzecz"

Do włączenia się w pomoc namawiały we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 zaangażowane w akcję aktorki, Daria Widawska i Maja Bohosiewicz. - Można się umówić z innymi, na przykład z przyjaciółmi i wspólnie robić paczkę - zachęcała Widawska. - To jest wspaniała rzecz, (...) to scala ludzi, którzy na co dzień nie mogą się ze sobą spotkać - dodała.

Aktorka podkreślała, że "idea Szlachetnej Paczki to nie jest tylko konkretna, fizyczna rzecz" w postaci prezentów dla potrzebujących. - Dzięki temu możemy się spotkać. Ten cel powoduje, że musimy znaleźć czas na spotkanie - zaznaczyła.

Maja Bohosiewicz zachwalała przygotowywanie paczek przez całe rodziny. - Trzeba się angażować i zaszczepić w dzieciach pomysł pomocy - stwierdziła.

Zobacz całą rozmowę z Mają Bohosiewicz i Darią Widawską:

