Wstrząs w kopalni Rudna. Sześciu górników poszkodowanych





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Sześciu górników rannych w wyniku wstrząsu w kopalni Rudna

Sześć osób zostało poszkodowanych w wyniku wstrząsu, do którego doszło w piątek wieczorem w kopalni Rudna w Polkowicach. - Ich stan jest dobry. Nie ma zagrożenia życia ludzkiego - powiedział Dariusz Świderski, dyrektor do spraw technicznych w Zakładzie Górniczym Rudna.

Po wstrząsie, do którego doszło w kopalni Rudna, czterech rannych górników zostało ewakuowanych i trafili oni do szpitali.

"Nie ma zagrożenia życia ludzkiego"

- Doszło do dużego wstrząsu. W wyniku tego nastąpił najprawdopodobniej wyrzut skał do wyrobiska – powiedział Dariusz Świderski, dyrektor do spraw technicznych w Zakładzie Górniczym Rudna.

– Stan wyrobisk ocenimy dopiero w momencie, kiedy zjedzie komisja na dół – mówił w piątek późnym wieczorem.

- Mamy cztery osoby poszkodowane, które są na SOR-ach w Głogowie i Lubinie – powiedział Dariusz Świderski i dodał, że kolejne dwie osoby odbyły badania lekarskie w zakładzie.

– Ich stan jest dobry. Nie ma zagrożenia życia ludzkiego – ocenił.

- Ze wstępnych informacji wynika, że górnicy mają obicia i złamania – przekazała dyrektor do spraw komunikacji KGHM Polska Miedź Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

W piątkowy wieczór doszło też do wypadku w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zginął tam górnik.