"Absurdalny zarzut". Oświadczenie Kwaśniaka

Marcinkiewicz: to KNF wystąpiła do prokuratury w sprawie SKOK-u Wołomin

07.12 | Jak tłumaczył w "Faktach po Faktach" były premier Kazimierz Marcinkiewicz , to Komisja Nadzoru Finansowego po pół roku pracy, nadzoru nad SKOK-ami, wystąpiła do prokuratury w sprawie SKOK-u Wołomin. Odniósł się w ten sposób do zarzutów w sprawie SKOK-u Wołomin postawionych byłemu szefowi KNF oraz podległym mu urzędnikom.

