22.12 | - Kolejny przykład osoby publicznej, która mówi "państwo to ja, konstytucja to ja, innym wara od konstytucji". Szczerze mówiąc albo to jest pochlipywanie, albo kwik kasty, która uważała, że całe życie będzie rządzić, że jest z państwem w państwie polskim, a że nikt nie może się wtrącać, nikt nie może ich oceniać, tylko oni mogą oceniać - skomentował wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki (PiS). Odniósł się do oświadczenia I prezes SN Małgorzaty Gersdorf w sprawie reformy sądownictwa.

3 stycznia wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki w wywiadzie dla portalu niezalezna.pl krytykował wypowiedzi europosłanki Róży Thun na temat bieżącej sytuacji w Polsce, które padły w materiale niemiecko-francuskiej telewizji Arte.

- Pani von Thun und Hohenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj. (...) Podczas II Wojny Światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Miejmy nadzieję, że wyborcy to zapamiętają i przy okazji wyborów wystawią jej rachunek - mówił.

Wypowiedź została potem opublikowana blogu Czarneckiego. Następnie w rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że nie przeprosi Thun, bo "nie ma za co".

Na jego słowa zareagowali szefowie czterech frakcji w Parlamencie Europejskim: Manfred Weber (Europejska Partia Ludowa, EPP), Gianni Pittella (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, S&D), Guy Verhofstadt (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, ALDE) i Philippe Lamberts (Zieloni-Wolny Sojusz Europejski).

EPP i S&D to dwie największe grupy w europarlamencie. Mają odpowiednio 217 i 189 europosłów. Liberałowie dysponują 68 miejscami, a zieloni - 52.

W związku z "nieakceptowalną i hańbiącą" wypowiedzią Czarneckiego autorzy listu wzywają przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego do podjęcia "odpowiednich działań", również tych przewidzianych w artykule 21. regulaminu Parlamentu Europejskiego. Daje on możliwość wcześniejszego odwołania europosła ze stanowiska. Wniosek taki - złożony przez Konferencję Przewodniczących - rozpatruje europarlament.

"W informacji opublikowanej na blogu 4 stycznia 2018 roku wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki posunął tak daleko, że porównał naszą koleżankę Różę Thun do szmalcownika" - napisano w liście. Autorzy wskazują, że Czarnecki odmówił przeprosin w tej sprawie.

"Takie uwagi przekraczają granice odpowiedzialnego dyskursu politycznego, zarówno na poziomie osobistym, jak i instytucjonalnym" - piszą szefowie frakcji.

"Zajadłe ataki, mające zdyskredytować szanowanych polskich europosłów, którzy bronią europejskich wartości, stały się codziennością, w szczególności po przyjęciu w listopadzie ubiegłego roku rezolucji na sesji plenarnej na temat sytuacji w Polsce, gdy portrety sześciu europosłów PO zawisły w Katowicach (na szubienicach) - wskazują autorzy listu i dodają, że wypowiedź Czarneckiego "stanowi przekroczenie kolejnej granicy".

"W szczególności trudno sobie wyobrazić, że z takimi stanowiskiem i postawą wobec kolegów Czarnecki nadal reprezentuje, jako wiceprzewodniczący, Parlament Europejski i Pana" - podkreślają, zwracając się do Tajaniego.

Treść listu pokazał na Twitterze Guy Verhofstadt.

Recently @r_czarnecki called fellow MEP @rozathun a ”Szalcownik” a term indicating a Nazi-collaborator who betrayed Jewish people. This is unacceptable. Together w/other group leaders, I urged @EP_President to act. It\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s unimaginable that w/these statements he can represent the EP pic.twitter.com/Ns7BiVRklr

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 11 stycznia 2018