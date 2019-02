Piotr Duda przyjechał na Nowogrodzką. "Porozumienie w kilku ważnych kwestiach"

Tysiące nauczycieli na L4. "Nie ma drogi do porozumienia"

Gdyby wierzyć ministerstwu edukacji, to problemu nie ma, a szkoły funkcjonują normalnie. Ale jak do nich zajrzeć, to widać puste sale, dzieci w świetlicach i improwizowane zajęcia zamiast normalnej nauki. W Szczecinie czy Łodzi nauczycieli, którzy poszli na L4, są tysiące.

